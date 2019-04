Cómo adelgazar dos kilos al mes sin dietas: solo tienes que hacer este ajuste en tu vida

Si quieres adelgazar, estás harto de la teoría y eres escéptico, estás en el lugar indicado. Hoy te vamos a hablar nuevamente de perder peso, pero con un caso real de una persona que lo consiguió.

Ya sabemos que cada uno es un mundo y que no funciona lo mismo en todos los cuerpos, pero lo que hizo Randi Vasquez, la protagonista que se ha convertido en una gurú de la alimentación sana, es coherente y fácil de aplicar por todos nosotros.

Ella adelgazó más de 36 kilos en tan solo tres años. Al principio perdió peso a un ritmo de tres kilos al mes, y luego bajó a dos kilos cada 30 días. Y todo ello haciendo un ajuste en su dieta. Te lo contamos:

Cómo adelgazar dos kilos al mes

Randi Vasquez, de 27 años, siempre ha estado "gordita". Un sobrepeso que nunca le ha afectado considerablemente, pues aunque reconoce que no era la más feliz del mundo y que no podía ponerse bikinis o determinadas prendas, no dejó que eso le afectara demasiado, cuenta en una entrevista a 'People'.

Todo cambió cuando la joven acabó la universidad, pues cayó en una depresión al no encontrar el trabajo que quería, lo que le llevó a engordar más, pues se refugiaba en la comida. Además le costaba andar y hacer cosas normales. "Me sentía tan agotada que me daba vergüenza aceptar cualquier plan", asegura.

[El error que cometes con tus cenas y por eso engordas]

En aquel momento, 2014, tenía sobrepeso y se puso manos a la obra para perderlo. Y lo consiguió.

Hacer deporte dos veces a la semana

Vasquez no hizo grandes cambios ni en su dieta ni en su vida. Por el contrario, fue introduciendo pequeños giros en su rutina.

Lo primero que hizo fue apuntarse a un gimnasio, e ir dos veces por semana. "Me encantaba. Iba a clases, con monitor. En solo cinco meses perdí 9 kilos", cuenta.

"En pocas semanas mi cuerpo comenzó a cambiar y eso me ayudó a mantenerme motivada", relata.

Disminuir el consumo de hidratos

El segundo cambio que hizo esta joven fue empezar a comer más sano eligiendo opciones más saludables. Comenzó reduciendo asimismo su consumo de hidratos de carbono, pero sin demasiadas privaciones. Seguía, de hecho, consumiendo comida rápida de vez en cuando.

[Cómo adelgazar en dos días: seis pasos]

"No quería restringir demasiadas cosas", asegura, y así fue poco a poco perdiendo peso.

"Año tras año, mes tras mes, hice pequeños ajustes, y perdí más de 36 kilos", confiesa. Y así, cuidando su alimentación y haciendo ejercicio de forma moderada y continua, ha seguido perdiendo peso. "Ahora me siento mucho mejor, estoy más motivada. Perder peso te hace sentir motivado en todas las áreas de la vida. Antes me sentía feliz, pero me estaba perdiendo muchas cosas de las que no era consciente".

Y esto es todo, lector. Déjate de rollos: si quieres adelgazar no tienes más que reducir tu consumo de hidratos, comer sano y hacer un poco de ejercicio. Fin.

¡Ánimo!