adelgazar

Cómo adelgazar desde casa: tres ejercicios (en vídeo) para perder peso y quemar calorías

Con esto de la cuarentena no podemos salir de casa, y por ende no nos movemos apenas nada y comemos de más del puro aburrimiento. Para que el Estado de alarma no te deje kilos de más, te traemos tres rutinas de ejercicios que puedes realizar desde tu propio salón