¿Trabajando en casa por el coronavirus? Nueve trucos para no engordar en la cuarentena

El coronavirus parece que era más grave de lo que se pensaba. Las autoridades sanitarias españolas comenzaron este lunes a tomar medidas drásticas para detener la expansión del virus en nuestro país. Al cierre de centros educativos se ha sumado la recomendación de no asistir a encuentros multitudinarios y de intentar estar el mínimo de tiempo posible en contacto con otras personas.

Asimismo, muchas empresas están implantando el teletrabajo, mandando así a sus empleados a realizar sus tareas en remoto desde sus casas, con el fin de reducir los posibles contagios.

Cómo trabajar desde casa por el coronavirus y no engordar

Si estás leyendo esto es más que probable que seas uno de los premiados con el teletrabajo. Y para que tu etapa de 'cuarentena' en el hogar sea lo más llevadera posible y no acabes con cuatro kilos de más, sumados a los que aún no has perdido, vamos a decirte los nueve trucos básicos que debes seguir en los próximos días.

Además, incluso, puedes adelgazar, sobre todo si eres de los que comen fuera de casa todos los días y no puede pasar sin su cruasán de medio día. Atento:

1) No te saltes el desayuno

Si no desayunas tu cuerpo pensará que sigue durmiendo, y no se pondrá en marcha, o lo hará pero intentará guardar todas las calorías que has consumido previamente y la grasa almacenada, ya que piensa que va a pasar una época de hambre o de escasez de comida.

Lo mejor es que nada más levantarte te tomes un desayuno rico en proteínas y café o té, ya que así además evitará que piques durante el día y que te acabes lanzando a los hidratos de carbono a media mañana.

2) Qué comer entre horas

Lo ideal es que te hagas con una bolsa de nueces y un buen arsenal de frutas para la media mañana y la media tarde.

Recuerda que laas nueces contienen proteínas, grasas saludables y fibra, lo que contribuye a su buena influencia en el peso corporal. También contienen grasas saludables para el corazón y otros nutrientes beneficiosos. Eso sí, hay que comerlas con moderación, ya que tienen 'bastantes' calorías.

Un puñado (28 gramos) contiene aproximadamente 170 calorías., así que con eso sería suficiente para aguantar entre comidas. Además, su consumo está relacionado con el adelgazamiento, ya que numerosos estudios han demostrado que comer nueces puede mejorar la salud metabólica e incluso promover la pérdida de peso.

En cuanto a las frutas, puedes comer hasta dos piezas a media mañana y a media tarde. Si tienes sobrepeso o no quieres engordar, aquí te contamos cuáles son las seis más dietéticas.

3) De comer, proteínas

Los alimentos ricos en proteínas, como la carne, el pescado y los huevos harán que te sientas saciado durante horas, por lo que así evitarás el temido picoteo, que estando en casa además se hace más difícil de evitar.

Además, incluso, puedes adelgazar, pues numerosas investigaciones demuestran que los alimentos ricos en proteínas aumentan la tasa metabólica en un 15–30%, en comparación al 5–10% de los hidratos de carbono y el 0–3% de las grasas.

4) De cenar, verduras y/o grasas buenas

Por la noche, si has comido proteínas, sería ideal que cenaras algún alimento con 'grasa buena', que son las poliinsaturadas, como el omega 3, o las monoinsaturadas. Encontramos estas 'grasas buenas' en alimentos como el salmón, el aceite de oliva, el aguacate y los frutos secos.

En cuanto a las verduras, las mejores son las de hoja verde. Puedes hacerlas cocidas añadiendo un pelín de sal, y si así te parecen muy sosas puedes rehogarlas en la sartén con un poco de aceite de oliva y ajo. Asimismo, si eres de los que tiene buen saque, sería recomendable que añadieras un caldito de verduras o una clara de huevo, para así llenarte más rápido sin poner en riesgo tu silueta.

5) Consejo de oro: no tengas comida 'mala' en casa

Aunque los primeros días te sientas fuerte y estés merendando fruta, habrá jornadas en los que la ansiedad o el aburrimiento se apoderen de ti y acabes, sin darte cuenta, con toda la caja de cereales o galletas. De esta forma no solo engordarás, sino que te sentirás más cansado y culpable por el atracón tonto de calorías que te has dado.

Lo mejor para evitar esto, y lo más inteligente, es no tener nada de estos pseudoalimentos en casa. Debes intentar tener a mano solo alimentos saludables, así reducirás al máximo tu picoteo insano fuera de horas.

6) Bebe agua durante todo el día

Ahora que estás en casa te va a dar menos pereza beber agua e incluso puedes coger el hábito. Sabemos que es lo que dice todo el mundo, pero es que necesitas beber más agua, sobre todo si no quieres engordar, ya que cuanto más lleno tengas el estómago, menos cantidad de comida desearás meter en él. Y el agua tiene cero calorías.

Al respecto, una investigación publicada en la revista 'American Journal of Clinical Nutrition' demostró que la ingesta de agua aumentaba los efectos dieta. Los expertos llegaron a esta conclusión tras analizar 5.000 referencias de cuatro bases de datos de artículos científicos que relacionaran el consumo de agua con la pérdida de peso.

7) También café y té (sin azúcar)

En casa no vas a poder escaquearte a la máquina de café, pero no es razón para que dejes de tomarlo, ya que incluso puedes adelgazar. Beber café puede ayudar a perder peso al aumentar los niveles de energía y la cantidad de calorías que se queman, según la ciencia. Además, la cafeína puede acelerar tu metabolismo en un 3–11%.

Debes beberlo, eso sí, sin azúcar, como el té. Nosotros te recomendamos el verde, que sirve, sobre todo, para reducir la grasa abdominal. Numerosos estudios han demostrado, de hecho, que las personas que consumían esta bebida con regularidad perdían 1,3 kilos más de media que aquellos que no lo hacían.

Asimismo, debes evitar los zumos y todas las calorías líquidas que provienen de bebidas como refrescos, batidos de leche y bebidas energéticas. El consumo de estos líquidos está relacionado con la obesidad y no te aportan nada.

8) Haz ejercicio en casa

Como estamos en medio de un caos impresionante, es posible que no te apetezca salir de casa, y menos aún para ir al gimnasio. No obstante, si ya no acudes a la oficina vas a dejar de moverte, y eso no es bueno ni para tu salud (física y mental) ni para tu silueta.

Por eso, puedes probar a hacer ejercicios fáciles en casa, como los que te contamos aquí, o seguir un truco basado en ráfagas. Una investigación publicada en la revista Physiological Reports demostró que las personas que realizaron cinco ráfagas de 30 segundos de ejercicio de gran impacto seguidas de cuatro minutos de descanso, quemaron 200 calorías adicionales por día. Es decir, solonecesitas hacer 2,5 minutos de ejercicio para acelerar tu metabolismo.

9) Relájate antes de dormir

Uno de los mayores problemas al trabajar en casa es que no hacemos una distinción entre nuestro tiempo de obligación y nuestro periodo de placer. Y esto se magnifica en situaciones como esta, en la que preferimos quedarnos en el hogar por miedo a contagiarnos o contagiar a otras personas.

Por eso, y aunque sea difícil, debes intentar relajarte antes de meterte en la cama. Todos los consejos que te hemos dado no sirven de nada si te acuestas estresado, ya que tu cuerpo no perderá peso y tenderás a comer de más y pseudoalimentos más calóricos, ya que, según este estudio de Obesity Reviews, el estrés, la falta de sueño y el aumento de peso están asociados entre sí.

Es crucial que tras trabajar intentes hacer un antes y un después e intentes desconectar y relajarte. Y un baño caliente o practicar sexo (solo o acompañado) son buenos para ello.

Y esto es todo, lector. ¿Cómo llevas lo del teletrabajo? ¿Optimista?