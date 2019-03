Así es el tráiler de la nueva película de Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood'

Y tres años después... llega Quentin Tarantino. Uno de los directores más aclamados de las últimas décadas se prepara para el estreno de su nueva película Once Upon a Time in Hollywood ('Erase una vez en Hollywood') que tiene prevista su aparición estelar en el próximo Festival de Cannes.

Para la cinta, Tarantino vuelve a reunir a dos pesos pesados de la industria cinematográfica como son Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, con quienes ya ha trabajado anteriormente en otros filmes como 'Django desencadenado' o 'Malditos bastardos. Aunque el resto del reparto tampoco es baladí: Margot Robbie, Emile Hirsch, Timothy Olyphant, Kurt Russell o Dakota Fanning, entre otros.

La trama de Once Upon a Time in Hollywood está ambientada en 1969. DiCaprio da vida a una antigua estrella del oeste de la televisión y Brad Pitt como su doble.

Cinco años trabajando en el guión

La última película de Tarantino que llegó a la gran pantalla fue en 2015 con 'Los odiosos ocho'. Cinta que cosechó un premio Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA a mejor banda sonora. Eso, entre otras tantas nominaciones.

Desde entonces, e incluso antes, el director de Pulp Fiction ha estado trabajando en el guión de su nuevo título. Así se lo reconocía al diario británico The Guardian: "He estado trabajando en este guión durante cinco años, además de vivir en el condado de Los Ángeles la mayor parte de mi vida, incluso en 1969, cuando tenía siete años".

La puesta de largo de Once Upon a Time in Hollywood llegará en el próximo Festival de Cannes, donde, por cierto, no estará Netflix de nuevo. Aunque lo más llamativo es que su proyección apunta a que será el 21 de mayo, fecha en la que harán 25 años desde que se estrenó Pulp Fiction.