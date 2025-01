'Lo que habita en los sueños': un viaje entre la élite de los años 50 y el arte surrealista de los 30

Nagore Suárez (Madrid, 1994) es graduada en Periodismo y cuenta con formación en Arqueología y Ciencias Forenses. Su primera gran oportunidad en el mundo literario llegó tras hacerse viral en Twitter y ganar un concurso en esta plataforma, lo que le permitió dar el salto a la literatura tradicional. Tras trabajar un tiempo en publicidad, Nagore publicó la exitosa ‘Trilogía de los huesos’, una serie ambientada en Navarra que cautivó a numerosos lectores.

Ahora debuta en la editorial Destino con ‘Lo que habita en los sueños’, una obra de misterio histórico que se desarrolla entre el San Sebastián de los años 50 y la Florencia de los 30. En esta novela los lectores encontrarán intrigas, fiestas y secretos que guiarán a Manuela en la búsqueda de Ava, su amiga de la infancia que desapareció de un día para otro. Con una narrativa que mezcla misterio, arte y el halo de lo sobrenatural, Suárez invita a explorar las luces y sombras de dos épocas marcadas por la aristocracia, las pasiones ocultas y el deseo de libertad.

En Vozpópuli tuvimos la oportunidad de entrevistar a la escritora para conocer más detalles sobre su obra, sus referentes y su trayectoria literaria.

P. ¿Qué le inspiró a escribir esta historia que mezcla misterio, arte y escenarios históricos tan específicos como Florencia y San Sebastián?

R. Pues la verdad es que lo primero que tuve claro fue la ambientación. Cada escritor es un mundo y funciona de manera muy diferente, pero yo tenía muy clara la ambientación. Quise que fuera en San Sebastián y, a partir de ahí, empecé a desarrollar ideas. Con uno de los personajes principales, Ava, quería reflejar un poco esa figura de las pintoras del surrealismo, como Leonora Carrington o Remedios Varo. Desde esa base fui construyendo toda la historia.

P. ¿Qué papel juegan las ciudades, Florencia y San Sebastián, como escenarios? ¿Qué aportan a la atmósfera y desarrollo de la novela?

R. Florencia es la cuna del arte, y me pareció un escenario perfecto para reflejar la época de 1938. Por otro lado, San Sebastián siempre ha sido un lugar de veraneo elegante, de la élite europea. Es una ciudad regia y que también se presta al misterio. Me daba muchas posibilidades para reunir a personajes muy diferentes.

P. ¿Cómo trabajó el aspecto artístico de la novela, como las descripciones de las pinturas de Ava y el papel del arte en la trama?

R. No pinto ni nada parecido, pero me interesa mucho el arte. Me inspiré en el mundo del surrealismo, especialmente en pintoras como Leonora Carrington, Torres Medios Varo y Maru Hamayo. Sus obras tienen una influencia mística que me atrae mucho. En la novela, el mundo de los sueños, tan importante, está muy relacionado con estas influencias.

P. En ese sentido, ¿qué importancia tiene el hecho de que Ava sea una mujer artista en una época donde esto no era tan común?

R. Este personaje refleja situaciones inspiradas en la vida de Leonora Carrington. Ava quiere pintar, ser artista, pero se encuentra con dificultades, empezando por su propia familia. Tanto Ava como Manuela están muy definidas por su época y los hombres en sus vidas.

P. La relación entre Manuela y Ava es uno de los temas centrales de la novela. ¿Qué aspectos quiso explorar sobre la amistad, la libertad y la identidad a través de estos personajes?

R. Las protagonistas se conocen en la adolescencia, un momento en el que todo se vive con intensidad. Es una amistad femenina en un período de muchos cambios. Creo que esta amistad influye profundamente en el resto de la vida de Manuela. Para mí, esta relación también es una historia de amor, aunque no sea romántico.

P. ¿Por qué decidió introducir ese punto de ocultismo dentro de la historia?

R. Aunque la novela tiene una ambientación histórica, me interesa mucho lo místico y lo sobrenatural. Sin embargo, no quería que lo fantástico sirviera para resolver situaciones, sino tratarlo como algo cotidiano. Estos temas, como el espiritismo o la interpretación de los sueños, son diferentes formas de intentar responder a las preguntas que todos nos hacemos.

P. ¿Tiene alguna recomendación para los lectores que quieran sumergirse más en el contexto histórico o artístico de la novela?

R. Podrían leer libros de Leonora Carrington, que también escribía. Para documentarme, utilicé mucho la hemeroteca del Diario Vasco sobre San Sebastián. También hay libros como ‘La pintora pelirroja vuelve a París’, que habla de Remedios Varo y su tiempo en París.

P. ¿Se siente identificada con la etiqueta de "La nueva dama de la novela histórica"?

R. Al final las etiquetas muchas veces también son un poco para enseñarle al lector qué es lo que va a encontrar en la novela, qué tipo de novela es, pero bueno, para mí pues por supuesto es un halago intentar estar a la altura.

P. ¿Tiene planes de seguir explorando el género de misterio histórico?

R. Me he sentido muy cómoda escribiendo esta novela. La he disfrutado mucho, y espero que los lectores también lo hagan. Me gustaría continuar en este registro.

P. ¿Hay posibilidades de que volvamos a ver a Manuela u otros personajes de esta novela en otra historia?

R. De momento, creo que es una historia autoconclusiva. Es una novela muy circular y está bien cerrada.

P. ¿Hubo algo inesperado que descubriese mientras investigaba para el libro?

R. Me sorprendieron algunos episodios de la vida de Leonora Carrington, aunque no quiero revelar mucho porque hay cierta similitud con lo que le pasó. Pero tuvo una vida muy dura. Además, en el proceso de documentación me interesaba leer la crónica social de San Sebastián, que al final, aunque en esos años ya estuviéramos en la posguerra seguía habiendo cartillas de racionamiento, cortes de agua…

Creo que el contexto histórico de esa época nunca deja de sorprender.

P. ¿Qué libro está ahora mismo en tu mesita de noche?

R. Estoy leyendo ‘Los nueve reinos’, de Santiago Díaz, una novela histórica sobre los guanches en Canarias.