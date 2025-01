¿Cómo nos convencen de lo inaceptable? La clave está en la Ventana de Overton

La tan citada Ventana de Overton es un fenómeno propio de la ingeniería social o política, que ha sucedido, de manera habitual, en todas las sociedades a lo largo de la historia. Los seres humanos estamos muy condicionados a la hora de observar la realidad tal cual es, ya que estamos muy influenciados por las leyendas, mitos y relatos presentes en nuestras civilizaciones. Digamos que la realidad la contemplamos a través de una ventana modificada por nuestra cultura, prejuicios, moral y tradiciones. Lo que dice esta teoría, es que se pueden ensanchar o mover los límites de la ventana, incluso modificar el tinte del cristal por el que contemplamos los sucesos, de tal manera que podemos llegar a aceptar lo inaceptable para la sociedad en un momento histórico, siempre y cuando se sigan unos pasos bien llevados a cabo. Este proceso es beneficioso cuando se quieren defender los Derechos Humanos, cuando están siendo violados por una sociedad. Así podemos hablar de cómo cambió, gracias a Dios, la percepción del esclavo en Estados Unidos, dándole los mismos derechos que un hombre libre. Pero puede producir rechazo cuando se utiliza para legitimar ideologías lejanas a estos derechos, como el comunismo o nacismo.

Michael Sandel, el profesor de Harvard que recibió el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en 2018, ha concretado cómo dar esos pasos para que cualquier realidad moral nueva o diferente pueda ser aceptada por la sociedad. Se muestran casos extremos, para luego solicitar actuar libremente en conciencia ante esa situación, para seguidamente proponer que esa excepción condicione la norma general, para que finalmente haya una aceptación social de todas las víctimas de esa injusticia.

Este proceso narrado es desarrollado por relatos, porque como ya hemos dicho, no parece que seamos capaces de conocer la realidad tal cual es, de ahí el Mito de la caverna. El hecho es que este proceso de cambio de paradigmas sociales no se produce siempre en todos los ciudadanos a la vez y en la misma intensidad, es más en muchos casos no hay cambio, ya que somos libres de actuar según nuestra visión del mundo o hay modificaciones de la percepción de la realidad con algún engaño. Dependiendo del tema esto puede tener mayor o menor importancia.

¿Qué supone esta diferencia de percepción de la realidad?

Supone una disparidad de ideas, lo cual lleva a una gran polarización de los ciudadanos si los pasos se han dado muy rápido o es un tema controvertido moralmente. La idea que hay que tener claro es que discrepar, no es discriminar ni es ser discriminado, es tener ideas diferentes. Pongamos un ejemplo controvertido, el aborto. Sirva, para comenzar, la recientemente polémica con la escritora Ana Iris Simón, que discrepó de sus contertulios en el programa Espejo Público, dirigido por Susanna Griso, porque pensaba que la postura de las personas que están en contra del aborto no supone ni violencia ni coacción cuando informan en el la puerta de una clinica, sencillamente es mostrar otra postura.

Sigamos con el aborto, pero ahora en EEUU, porque recientemente ha habido referendums sobre esta practica en varios estados, pero previamente hagamos algo de memoria. Desde 1973 abortar en EEUU era un derecho constitucional, gracias a la sentencia del caso Roe vs Wade, de tal manera que se impedia a los estados prohibir el aborto. En 1993 otro juicio llamado Planned parenthood vs Casey falló en EEUU diciendo que diciendo que cualquier restricción al aborto era una carga indebida. Por lo que hubo aborto libre y sin límites. Es decir, partiendo del supuesto peligro de la vida de la madre o de violación se daba libertad para abortar en cualquier caso, ejemplo claro de proceso llevado a cabo según los pasos de Michael Sandel. Todo esto se fue al traste tras la nueva sentencia del caso Roe vs Wade.

El viernes 24 de junio de 2022 el Juez Thomas derogó el caso Roe vs Wade, porque jurídicamente, decía la sentencia, no es un derecho constitucional de la mujer el aborto sin restricciones antes de las semanas 24 de embarazo. Sino que había sido un engaño legal, digamos que se aprovechó el proceso de ingeniería social que se llevó a cabo durante muchos años para ampliar la Ventan de Overton, para justificar este supuesto derecho, engañando. Ni Roe se llamaba así, se llama Norma McCorvey, ni fue violada ni abortó a su hijo en ningún momento, sencillamente esta historia ficticia fue utilizada para la causa abortiva. La nueva situación dejó a la elección de cada estado de EEUU la decisión de prohibir o no el aborto. Algunos estados han reforzado esta posibilidad, otros han apostado por la vida y otros dudaban.

En la las última elecciones de EEUU el 5 de noviembre de 2024, donde Trump ha ganado la presidencia de EEUU, la Cámara de Representantes y el Senado, se ha dado la posibilidad de votar en referéndum en diez estados sobre el aborto. Montana, Arizona, Missouri, Nebraska, Colorado, Florida, Maryland, Nevada, Nueva York y Dakota del Sur votaban qué querían, aborto o vida. Han votado a favor del aborto antes de la semana 24 todos los estados menos Florida, Dakota del Sur y Nebrasca.

Viendo el mapa actual del aborto, tenemos dos estados que tienen aborto sin límites, Oregón y Vermont. Están a favor, según la semana de gestación, una amplia mayoría de estados. Otros que lo permiten pero con más restricciones son Arizona, Utah, Nebraska, Carolina del Norte, Florida y Georgia son estados que lo permiten pero con muchas restricciones. En cambio Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Indiana, Louisiana, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, West Virginia, Misisipi y Texas, están en contra del aborto excepto en el caso de violación o incesto. En Idaho el aborto está prohibido en todo caso.

Huyamos del pensamiento único

Digamos que el cambio de percepción social en este controvertido tema, gracias a la ampliación del marco de la Ventana de Overton, ha llevado a un cambio de percepción. Esta reforma no ha cuajado profundamente en toda la población, como se puede ver en la disparidad de opiniones. Lo cual no puede suponer una fisura en el sistema, sino entender que los relatos utilizados no son tan convincentes, porque quizá no sean tan sólidos. Por eso el que discrepa no puede ser discriminado si no respetado, por tener ideas diferentes. Ya que si no el “pensamiento único” será una realidad y esto es un retroceso moral.