Una psicóloga desvela por qué sufrimos el 'Blue Monday' y los métodos para combatirlo

Este lunes, como cada año, llega el 'Blue Monday', coincidiendo con la tercera semana de enero y con el día que los expertos consideran como el más triste del año por diversos factores como el peso de los excesos navideños, el clima y la vuelta a la rutina, según Europa Press.



Este término lo creó el psicólogo británico Cliff Arnall en 2005 y se basa en una fórmula matemática. Arnall desarrolló una ecuación teniendo en cuenta varios factores que, según él, contribuyen a que este día nos sintamos más tristes y pesimistas que en ningún otro momento del año. La fórmula ideada por Arnall cuenta con diferentes variables y responde a la siguiente ecuación: 'Blue Monday' = 1/8C+(D-d) 3/8xTI MxNA. Los factores que sitúan el día más triste del año el tercer lunes de enero son el clima invernal, las deudas, el salario, el final de las Navidades, el tiempo que ha transcurrido hasta que se han abandonado los propósitos del año nuevo, la escasa motivación y la imperiosa necesidad de actuar ante esto.

La explicación de la psicóloga María Padilla



Ante esto, en declaraciones a Europa Press Televisión, la psicóloga María Padilla ha detallado que este día está muy ligado a la resaca navideña y provoca un estado de "tristeza y resignación" motivado por aspectos como la oscuridad, el frío y la lejanía de próximos días festivos. "Vienes de un mundo mágico donde han culminado los lazos familiares y te encuentras de nuevo en la rutina que no te gusta", ha explicado la psicóloga sobre los sentimientos asociados.



Para afrontar este estado emocional, la especialista ha recomendado mantener una perspectiva consciente y positiva. "Hay que saber que este estado no condicionará nuestra vida y que podemos sacar provecho de momentos más oscuros", ha manifestado, sugiriendo conectarse con momentos agradables y buscar espacios de alegría.



La experta también ha criticado el aprovechamiento comercial de esta fecha. "No ayuda que las marcas hagan publicidad y descuentos porque para las personas que están tristes resulta aún más deprimente", ha indicado Padilla, quien ha calificado este fenómeno como relativamente nuevo sin registros exactos.



Finalmente, Padilla ha contextualizado el 'Blue Monday' como un estado emocional relacionado con el invierno y el fin de las celebraciones navideñas. "No hay datos concretos que lo determinen como el día más depresivo, pero sí existen condicionantes como el frío y la oscuridad que influyen en nuestro estado de ánimo", ha concluido la psicóloga.