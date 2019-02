Un estudio demuestra que los medicamentos caducados siguen siendo efectivos

Los medicamentos caducados, y a pesar de que no se hayan mantenido en condiciones ambientales estrictas, siguen siendo efectivos, según ha demostrado un estudio llevado a cabo por expertos de la Unidad Médica de British Antarctic Survey en Plymouth (Reino Unido) y que ha sido publicado en la revista 'Wilderness & Environmental Medicine'.

"La fecha de caducidad de una caja de medicamentos es la última fecha en que una compañía farmacéutica garantizará el contenido y la estabilidad del fármaco cuando se almacene en las condiciones recomendadas y en el embalaje original. No obstante, esta fecha no es necesariamente el punto en el que el medicamento se vuelve ineficaz o peligroso", han asegurado los expertos.

Los fármacos analizados fueron atropina, que se usa para tratar ciertos tipos de pesticidas o intoxicaciones por agentes nerviosos; nifedipina, un bloqueador de los canales de calcio que relaja el corazón y los vasos sanguíneos en casos de presión arterial alta y dolor en el pecho; flucloxacilina, un antibiótico en la familia de las penicilinas; bendroflumethiazide, un diurético usado para tratar la hipertensión; y el naproxeno, un analgésico antiinflamatorio no esteroideo (AINE).

Cuatro años 'caducados'

Los investigadores probaron la eficacia de estos cinco medicamentos que habían caducado hacía uno o, incluso, cuatro años, y que se habían sido almacenados durante meses en la bodega de un marco, donde la temperatura no está controlada, y posteriormente transportados a temperaturas "muy por debajo" del punto de congelación. Todos ellos fueron comparados con otros que no estaban caducados y habían sido almacenados en condiciones óptimas, con el fin de comprobar si las versiones caducadas eran químicamente estables y conservaban su ingrediente activo.

Así, los científicos descubrieron que todos los medicamentos seguían siendo efectivos aunque estuviesen caducados. No obstante, han reconocido que sus resultados no son del todo concluyentes ya que no sabían la temperatura exacta a la que habían estado expuestos.

"Para el uso diario, los consumidores deben seguir cumpliendo con las fechas de caducidad recomendadas. Pero esto abre la puerta a una mayor investigación sobre cómo las fechas de caducidad deben reflejar la verdadera longevidad de los medicamentos mantenidos en las condiciones ambientales de la vida real", han zanjado.