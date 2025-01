Estos son los seis alimentos, más allá del café, que contienen cafeína y aportan energía

El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo. Y no solo por su aroma y sabor, sino que es su aporte de cafeína el que millones de personas buscan para comenzar el día con buen pie y energía. De hecho, según los estudios, cerca del 90 por ciento de la población adulta en España consume cafeína a diario. Una sustancia considerada potencialmente adictiva, que puede incluso ocasionar problemas para la salud.

Así lo apunta la Autoridad Europa de Seguridad Alimentaria, que recomienda controlar la ingesta diaria de cafeína, limitándola a un máximo de 400 mg. Una cantidad bastante superior a la que se toma de manera habitual ya que, según el Consejo Europeo de Información sobre Alimentación (EUFIC), el consumo medio diario en Europa está en torno a los 200 mg.

Tal y como señala la Fundación Española del Corazón, la cafeína “es un estimulante del sistema nervioso central que hace que nos sintamos más enérgicos y alerta, alivia la fatiga y la somnolencia”.

Eso sí, aunque la mayor parte de la cafeína que consumimos procede del café, el té y las llamadas ‘bebidas energéticas’, lo cierto es que hay otros muchos alimentos que pueden aportar los beneficios y efectos de esta sustancia. Unas buenas alternativas, sobre todo para quienes no les guste el café.

Foto: Awesomecontent en Freepik

Alimentos con cafeína que aportan energía, más allá del café

España es uno de los países en los que más café se consume. Una industria que, según la Asociación Española del Café (AECafé), mueve más de 1.200 millones de euros al año. Y es que, según señalan, cada español consume de media unos 3,81 kilos de café al año.

Sin embargo, también hay quienes no encuentran agradable su sabor, o incluso a quienes no les sienta bien. Algo que no tiene que limitarles a la hora de conseguir esa energía que aporta la cafeína, una sustancia que también podemos encontrar en algunos conocidos alimentos como estos:

-Té verde: esta bebida se ha convertido en la mejor alternativa de quienes reniegan el café. Aunque contiene menos cafeína, por lo que no afecta tanto al sistema nervioso, cuenta con la suficiente para producir los mismos efectos energizantes. Además de sus numerosos beneficios demostrados para la salud, también contiene el aminoácido L-teatina, que aumenta la memoria y la concentración.

-Matcha: considerado incluso un superalimento por sus numerosos beneficios para la salud, este té japonés ha ganado popularidad en los últimos años. Su concentración de cafeína es superior a otros tipos de té (desde Matcha & Co señalan que una taza de matcha de 1 gramo contiene 35 mg de cafeína), y aunque también cuenta con otras sustancias relajantes.

-Chocolate: aunque muchos lo desconocen, el chocolate también contiene cafeína. O mejor dicho, el cacao, por lo que cuanto mayor porcentaje tenga, mayor será también la cantidad de cafeína.

Foto: Racool_studio en Freepik

-Kombucha: esta bebida fermentada que se ha ido popularizando en los últimos años no solo aporta numerosos beneficios para la salud, también tiene cafeína, derivada del té utilizado. Aunque durante la fermentación la cantidad de esta sustancia disminuye significativamente, es una buena y saludable alternativa al café.

-Guaraná: esta planta, originaria del Amazonas, se utiliza para la elaboración de infusiones y bebidas energéticas. Y es que su aporte de cafeína es incluso mayor que el de café.

-Mate: originaria de Argentina, Paraguay y Uruguay, esta infusión de hojas de yerba mate no solo es una bebida antioxidante, también contiene cafeína. Aunque en menor cantidad que el café, y con un sabor amargo, esta bebida es rica en vitaminas y minerales.