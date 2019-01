Historia de una conspiración: así forjó Errejón su venganza contra Iglesias, y otras noticias que debes leer

Historia de una conspiración: así forjó Errejón su venganza contra Iglesias

“Esto lleva fraguándose desde al menos un año. Algunos lo íbamos diciendo, pero no nos escucharon”. Un importante dirigente de Podemos no muestra dudas. El germen de la “conspiración” de Íñigo Errejón, cofundador de Podemos,contra la dirección nacional del partido viene gestándose durante mucho tiempo. Al contrario de lo que dijo la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en su entrevista en Onda Cero, no es una decisión reciente. Es un plan estatal y Tania Sánchez tiene un papel relevante. “Sin ella, Íñigo no hace esto ni de coña”, aseguran en Podemos. Haz clic aquí para leer la historia completa.

Los hijos de guardias civiles en Cataluña, obligados a cambiar de colegio por el acoso separatista

Pintadas en las fachadas, acoso a los hijos en el colegio, agresiones directas en manifestaciones y en la actuación del referéndum ilegal del 1-O o familias separadas por el clima irrespirable en Cataluña. Es el día a día de los guardias civiles desplazados a esta Comunidad Autónoma, que aún no tiene oficialmente la categoría de zona peligrosa. Pero también lo sufren los hijos de estos agentes, quienes para "protegerles" les cambian de colegio o bien les envían a otras Comunidades Autónomas. Lee la noticia completa.

Maduro pasa del ultimátum europeo y redobla sus ataques contra Sánchez

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha rechazado este domingo el ultimátum de España, Alemania, Francia y Reino Unido y ha vuelto a cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Es un presidente no electo que se ha subido en el trasero de Donald Trump". Sigue leyendo.