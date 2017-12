La Lotería de Navidad 2017 sorprende cada año a miles de personas que consiguen un pellizco del premio sorteado. Si tú eres uno de ellos y no quieres esperar a cobrarlo, te explicamos cómo hacerlo. Los premios se pueden cobrar el mismo día del sorteo de El Gordo (22 de diciembre), a partir de las 18,00 horas. Pero una advertencia para despistados: el plazo máximo es de 3 meses. El dinero no reclamado se lo queda Hacienda.

Puedes comprobar si tu décimo ha sido premiado, aquí.

No obstante, depende de la cantidad que hayas ganado, debes acudir a un lugar determinado. Si el premio es inferior a 3.000 euros, puedes cobrarlo en cualquier administración de lotería -no tiene por qué ser en la que has comprado el décimo-. En el caso de que sea superior a esa cantidad, hay que ir a algunas de las entidad colaboradoras con la Lotería de Navidad 2017 (BBVA, Santander, CaixaBank, CECA).

Además, en este último caso el banco tiene la obligación de ofrecer un cheque por la cantidad premiada en el sorteo del Gordo. Luego puede cobrarse en el banco habitual o en la entidad emisora. Otra opción es acercarse a la delegación territorial de Loterías y Apuestas del Estado.

Hacienda también gana

La Agencia Tributaria se queda con el 20% de los premios de la Lotería de Navidad 2017 que superan los 2.500 euros. Esto ocurre desde el año 2013. Por ejemplo, las personas que consigan "el gordo", dotado con 400.000 euros por décimo, cobrarán 320.500 euros, ya que Hacienda se quedará con 75.500.

Si has compartido décimo de la Lotería de Navidad 2017 te damos unos consejos muy importantes para la hora de cobrar el dinero con el objetivo de que ninguno de los participantes en el reparto del premio salga perjudicado. Si quieres más información sobre cómo compartir el dinero del premio Gordo, haz clic aquí.