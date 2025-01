Análisis | El fiscal general no puede seguir ni medio minuto más

Nuevo programa de Barra Libre presentado por Susana Crespo y con las intervenciones de Manuel Marín, director de Vozpópuli, José Alejandro Vara, Jefe de Opinión, y Joaquín Hernández Beatriz Triguero, redacores de economía.



Empezamos hablando del cada vez más acorralado fiscal general del Estado y de la declaración de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid. Para Manuel Marín el testimonio de Lastra deja en evidencia que "la fiscalía estaba en una operación política y deja sin margen para su defensa a Álvaro García Ortiz". Alejandro Vara añade que el fiscal general del Estado "no puede seguir ni un minuto más".



Se incorpora a la mesa de debate Beatriz Triguero para desgranar la disputa entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo por la reducción de jornada. "Las discrepancias entre Trabajo y Economía no son nuevas, pero Yolanda Díaz se ha encargado de airear esas diferencias con Carlos Cuerpo", comenta Beatriz. Por su parte Manuel Marín deja caer que la reducción de jornada es una medida de absoluta demagogia y que Pedro Sánchez puede estar guardándose ese tema bajo la manga.



Por último cerramos hablando de la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez ante la que Joaquín Hernández asegura que las medidas de limitación de precios no funcionan y es que "en Barcelona han provocado una reducción de oferta sideral".