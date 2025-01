El CGPJ recibe más de 900 quejas y denuncias por el interrogatorio del juez a la denunciante de Errejón

La Unidad de Atención Ciudana del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido, hasta el momento, más de 900 quejas y denuncias por la actuación que tuvo el juez Adolfo Carretero durante el interrogatorio que hizo a Elisa Mouliaá, la actriz que denunció al exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, por un presunto delito de agresión sexual.

Según informan desde el órgano de gobierno de los jueces, el Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, ha acordado incoar una diligencia informativa a raíz de las denuncias recibidas por el interrogatorio del titular del Juzgado de Instrucción Nº47 de Madrid. Este comunicado llega justo un día después de que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género emitiese una nota de prensa en la que criticó la filtración del vídeo sobre la declaración a la prensa, pero no la forma de preguntar del juez.

La diligencia informativa tiene por objeto determinar la existencia o no de materia disciplinaria en los hechos denunciados. Sí se estima que hay, se abriría expediente. Sí no, se archivará

La actuación del juez instructor ha sido muy criticada debido a la dureza con la que se dirige hacia la víctima en el planteamiento de algunas de sus preguntas. Algunos de los puntos más controvertidos del interrogatorio dirigido por Adolfo Carretero hacen alusión al momento en el que la denunciante detalle que se sintió “incómoda y violentada” ante la actitud de Errejón que la “tiró” sobre la cala y le hizo tocamientos no consentidos, según su versión. En este momento, el magistrado le interrumpe: “Es que no entiendo por qué se sintió violentada”.

Otros de los momentos más tensos del interrogatorio se vivieron cuando el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid puso sobre la mesa la posibilidad de que la denuncia se interpusiera por despecho. “¿No sería que usted sí quería algo con ese señor y al no responderle, le denuncia?”, le llegó a preguntar. “Estaba muy ebria”, contestó la denunciante.

En el mismo tono, Carretero preguntó a la presunta víctima si llegó a decir al exdiputado que parase. “No se entiende que usted no hiciera un gesto… usted es una mujer acostumbrada a tratar con el público, ¿cómo no es capaz de decirle que esas condiciones no eran aceptables?”, comentó el juez.