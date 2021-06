Pablo Iglesias desapareció de la vida política y pública hace ya casi dos meses, pero aun no le hemos olvidado. Prueba de ello es que se sigue comentando tanto su esfera privada como laboral. Este lunes, en Liarla Pardo, el programa que Cristina Pardo presenta en La Sexta, el cantante Víctor Manuel ha arremetido contra el exlíder de Podemos.

El artista, de 73 años, no se ha cortado un pelo a la hora de manifestar la poca simpatía que siente con el novio de Irene Montero, nuestra ministra de Igualdad.

Un famoso cantante arremete contra Pablo Iglesias en La Sexta: "Era un estorbo"

Cristina Pardo ha pedido opinión a Víctor Manuel sobre la marcha de la política del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. El cantante ha asegurado que su salida ha consideraba “absolutamente necesaria” y ha manifestado que cree que “él se ha dado cuenta a tiempo de que era un estorbo”, insistiendo en que el propio Iglesias ya había dicho lo mismo de sí mismo en alguna otra ocasión.

"A mí me parecía un personaje incómodo, en el sentido de que es demasiado bocazas. Yolanda Díaz me reconforta más y me identifico más políticamente con ella”, ha añadido al respecto.

Víctor Manuel ha aprovechado para dejar un recado a los políticos, en general: "Son incapaces de llegar a pactos, pero ya no me sorprende. Trabajan más de cara a la galería y al efectismo que al largo plazo”.

Víctor Manuel Gtres

¿Qué es de Pablo Iglesias?

Desde que dimitió, el pasado 4 de mayo, Pablo Iglesias se encuentra desaparecido en combate. El exvicepresidente del Gobierno, asiduo a las redes sociales, no publica nada ni en Instagram ni en Twitter desde aquella fatídica fecha (para él), cuando se celebraron las elecciones de la Comunidad de Madrid.

Una semana después, se 'filtró' la foto en la que la imagen en la que se le veía con el pelo corto, una anécdota que, por tratarse de él, hizo mucho ruido. Tampoco hizo acto de presencia en la IV Asamblea de Podemos en la que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, fue elegida secretaria general de la formación morada.

Pablo Iglesias durante uno de sus últimos actos de campaña con Podemos Europa Press

¿Crisis con Irene Montero?

A esta ausencia pública se suman los rumores de una posible crisis (otra más) con Irene Montero, madre de sus tres hijos. Los vecinos de la Navata han asegurado que no le ven por su casa desde hace tiempo, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre una posible crisis sentimental. Desde hace semanas tampoco se les ve juntos.

La última vez que vieron al exvicepresidente del Gobierno fue el pasado 2 de marzo, según publica 'La Razón'. Desde entonces no ha habido ni rastro de él por la zona.

"Quien parece que ha suplido la ausencia de Iglesias es la madre de Irene Montero, Adoración. Si no se ha instalado en la casa poco le queda, porque se la ve casi todos los días por aquí y también se escuchan las broncas que le mete su hija. Menudo carácter y mala leche tiene Montero. El otro día, paseando por la zona escuché cómo le decía: 'Joder mamá, así no'", ha señalado una vecina, tal y como te contamos en Vozpópuli la pasada semana.

"Aquí ni está ni se les espera, gracias a Dios. Que tanta paz lleve como descanso deja", han añadido otros vecinos.

Veremos si finalmente acaba apareciendo.