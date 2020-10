'Masterchef Celebrity': del cambio de 'look' de Celia Villalobos al accidente de Florentino Fernández

La semana pasada 'Masterchef Celebrity 5' se cobró, por sorpresa, a dos de sus aspirantes: Lucía Dominguín y Perico Delgado. Dejando a 'La terremoto' destrozada por su expulsión, el excliclista se rindió en una prueba en la que tuvieron que hacer una tarta de diez capas solo probándola, sin ver qué ingredientes eran, y la empresaria colapsó durante el cocinado.

Este martes 27 de octubre, el talent culinario de Televisión Españolaha llegado a su ecuador. A partir de ahora los retos serán más difíciles y cualquiera podría irse a casa por un mínimo error. En el primer reto de la noche, los famosos han tenido que rendir homenaje a los abuelos, fuente de inspiración y tradición en la gastronomía.

Celia Villalobos vuelve a los 30

Samantha Vallejo-Nágera, jueza del programa, se ha fijado en que Celia Villalobos se ha cortado y teñido el pelo. "He vuelto a mis treinta años. Me gustaría ser la pequeña del grupo, pero me ha dado la vida estar aquí. Estoy muy agradecida. Esto es un regalo, mucho mejor que un psiquiatra", ha revelado la expolítica.

Florentino Fernández no ha parado de lanzarle 'pullitas' a Gonzalo Miró, quien la semana pasada ganó el pin de la inmunidad por su buena labor en los fogones: "¿Pero no os dais cuenta de que no sabe hacer nada y que no tiene ni idea de cocinar. Injusto que lo tenga él"?, ha dicho el cómico. "¡Que te calles envidioso!", le ha respondido el hijo de Pilar Miró.

Además, Nicolás Coronado se ha visto totalmente dominado por Aurelia, la abuela que le ha dado la receta para la primera prueba. El carácter de ella ha sido el protagonista total del reto, ya que también se ha atrevido a darle caña a Jordi Cruz: "A ver tú, siempre dices cosas y ahora estás callado con el plato", ha dicho muy seria la señora. "Solo usted podría meterme en vereda", ha bromeado el chef.

Una vez han llegado las valoraciones, los jueces se han dado cuenta de que Flo había sufrido un accidente en las cocinas del programa. El humorista se había quemado el día anterior para "salvar el plato" al sacar una bandeja caliente y tenía dos quemaduras en los brazos. "Vaya, qué casualidad, el año pasado le pasó algo parecido a tu amigo Santiago Segura", ha revelado Pepe Rodríguez al darse cuenta de que no era nada grave.

Laura Sánchez, expulsada

En la prueba por equipos han visto cómo se hace la matanza del cerdo y realizar un menú combinado con productos del mar elaborado por el chef Toño Pérez. Josie, el mejor de la prueba anterior, ha elegido los dos equipos y finalmente el suyo, formado por Juanjo Ballesta, Celia, Flo y Raquel Meroño, se ha convertido en el ganador de la prueba de exteriores.

Así, con la visita de Vicky Martín Berrocal, los delantales negros han tenido que elaborar un postre sin azúcar ni edulcorantes ysolo con frutas para endulzar. Pero una de las sorpresas ha sido que Josie debía decidir si hacer que sus compañeros cocinaran y salvarse junto con los perdedores de la prueba anterior o quedarse en el foso y arriesgarse a irse, a pesar de haber sido el mejor de la noche.

Finalmente, como buen compañero, el estilista ha decidido sacrificarse por su equipo y realizar la prueba de expulsión. Tras una prueba muy emocionante entre Nicolás, 'La terremoto', Ainhoa Arteta, Laura Sánchez, Gonzalo Miró (que ha querido conservar su pin de la inmunidad y arriesgarse a perder) y Josie, la modelo ha sido la séptima expulsada.