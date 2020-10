Vicky Martín Berrocal: "Mi padre tuvo dos mujeres a la vez, pero no se casó con ninguna"

María Victoria Martín Martín, más conocida como Vicky Martín Berrocal, vino al mundo en marzo de 1973 en Sevilla, aunque se crió en Huelva. Se educó en los mejores colegios de Madrid y pasó cuatro años en un internado en Suiza. A su regreso a Madrid se licenció en Marketing y Ciencias Empresariales. Pese a que su pasión siempre fue la moda, algo que heredó de su madre (Victoria Martín Serrano), sus primeros trabajos estuvieron relacionados con el mundo del toro.

Empezó trabajando con su padre pesando camiones de aceitunas y haciendo tentaderos por amor a él, pero poco después comenzó como representante de toreros, donde conoció al que sería su primer gran amor: Manuel Díaz 'El Cordobés'. Por eso y mucho más, ha sido la elegida de Bertín Osborne para 'Mi casa es la tuya'.

Vicky Martín Berrocal y su doble familia

"Mis padres no se casaron nuca y esto no lo sabe nadie, pero te lo voy a contar yo. Mi padre tuvo dos mujeres, a la vez, pero no sé casó con ninguna", ha confesado la exconcursante de 'Masterchef Celebrity'. "Tenía una señora con la que estuvo en Madrid y tuvo hijos y a la vez hacía su historia y su vida en Huelva con mi madre", ha continuado la diseñadora. "Era la época de los años 60 y nadie se enteraba, pero tuvo los hijos alternados: uno con ella y otra con mi madre. Tengo tres hermanos con poca diferencia de edad", ha revelado.

Además, Berrocal ha confesado que su madre la dio a luz sin que nadie lo supiera: "Mi abuela se enteró porque no le quedó más remedio y mi padre no vino al parto ni se enteró tampoco porque iba y venía a Madrid. Yo no viví con él hasta que yo tuve 9 años y nació mi hermana". Además, la sevillana ha contado una anécdota de cuando vio a un niño que se parecía mucho a ella y que resultó ser su hermano.

Victoria le cuenta a Bertín cómo acabó asumiendo que su marido tuviese otra familia en Madrid: “Yo no quiero que dejes a esta señora, pero esto es un carro en el que vamos a ir montados dos familias” https://t.co/Zd6hjTNfG5#MiCasaVickyMartínBerrocalpic.twitter.com/BFEZPSUlvJ — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) October 16, 2020

"Cuando tuve 6-7 años veraneaba en Punta Umbría y mi padre tenía dos hoteles. Yo me iba a bañar a la piscina a uno de ellos porque la playa no me gustaba mucho. Un día miro a un lado y le digo a mi abuela, 'ahí hay un niño que es igual que yo'. Ella lo sabía pero yo no y era mi hermano José, que es igual que yo. Nunca pregunté a nadie pero siempre pensé que tenía un hermano", ha explicado. "Al final les conocí en el campo el día que me casé porque a mi padre no le quedó más remedio", ha continuado contando sobre el patriarca de la familia.

"Somos cinco en total. Mi madre también lo supo, pero nunca dejó de quererle. El figura tuvo dos vidas paralelas, pero al final dejó a su mujer de Madrid y ya compartió la vida con mi madre en Huelva. Mi padre era muy valiente, pero le daba cosa despedir a la gente porque tenía un corazón muy bueno y me utilizaba a mí para hacer esas cosas. Y en una de esas conocí a Manuel Díaz 'el Cordobés'", ha añadido.

La confesión de Benítez 'El cordobés'

El exmarido de Vicky Martín Berrocal decidió en 2016 presentar una demanda de paternidad contra su padre, Manuel Benítez porque nunca reconoció que lo fuera, a pesar de que todo el mundo supiera la verdad. En abril del mismo año y tras someterse a las pruebas de ADN, el diestro reveló que las pruebas coincidían en un 99,9%. En mayo de ese mismo año, la Audiencia Provincial de Córdoba dictó sentencia y reconoció que el torero era el padre biológico de Manuel Díaz, lo que permitió al diestro cerrar una de las etapas más dolorosas de su vida.

"Su padre y el mío eran íntimos. En una de esas me confesó que Manuel era su hijo, que lo sabía todo el mundo. Le dije, 'si tú eres padre de Manuel Díaz, él no tiene padre", y él me dijo que sí. Yo se lo conté a Manuel, pero a él no le hacía falta que se lo dijera porque era la verdad de su madre", ha confesado la sevillana, que tiene una Nancy con su diseño.