'Masterchef Celebrity 5': de la doble expulsión a la razón por la que Raquel Meroño dejó la interpretación

Tras el parón de la semana pasada, las cocinas de 'Masterchef Celebrity' han vuelto a abrir sus fogones. Así, después de la inesperada expulsión de Raquel Sánchez Silva en el cuarto programa del talent culinario de TVE, los concursantes han tenido que enfrentarse a una primera prueba en la que el azar ha sido muy importante.

¿Por qué? Todos los famosos han tenido que elaborar con diferentes proteínas, acompañamientos y técnicas de cocinado unos platos perfectos, con el mejor emplatado posible. Además, todos esos elementos no los han tenido que escoger ellos sino que El monaguillo, concursante de la edición anterior, ha sido quien con su toque de humor ha girado una ruletas para que la suerte eligiera qué tenía que hacer.

Juanjo Ballesta se revela

El cómico también ha probado los platos de los celebrities y ha intentado ser lo más benévolo posible. Lucía Dominguín, que no ha recibido una buena valoración, ha recriminado al colaborador de 'El hormiguero' que no tiene derecho a quejarse porque él no tiene ni idea de cocina, un 'zasca' que ha sido muy comentado en las redes sociales.

Lucía somos todos viendo al Mona valorando #MCCelebritypic.twitter.com/h3RtGYABd3 — MasterChef (@MasterChef_es) October 20, 2020

Cuando le ha tocado el turno a Juanjo Ballesta, Jordi Cruz le ha recriminado al actor que tiene que dejar de replicar y revelarse ante los jueces: "No me gusta que me digan que no he hecho algo cuando sí. Si te digo que lo he frito, así es", ha dicho el intérprete. "Y si un chef profesional te contesta que eso no es así, solo tienes que decir 'oído' y se acabó", ha regañado el cocinero.

Además, Raquel Meroño ha confesado por qué dejó la profesión de actriz: "Después de 'Al salir de clase' hice un par de series más, pero quise ser madre y necesitaba una estabilidad. No podía esperar siempre a una llama de teléfono para castings y rodajes. Así que el dinerito que gané lo invertí en algunos negocios (tiene un chiringuito en la playa) que sí que me daban lo que necesitaba".

Tras la segunda prueba, en la que han acudido a la ciudad que más al sur de Europa está (Tarifa) y donde han tenido que elaborar dos menús playeros para el chiringuito Carbones 13, propiedad del empresario Santi Carbones y de Meroño (es su exmarido), el grupo rojo (formado por Celia Villalobos, Flo, Juanjo Ballesta, Ainhoa Arteta, Nicolás Coronado y Gonzalo Miró, ha sido el ganador.

Lucía Dominguín y Perico Delgado, expulsados

Para la prueba de expulsión, La terremoto, Perico, Josie, Lucía, Laura Sánchez y Raquel han tenido que probar un pastel de diez capas con los ojos tapados. Han tenido que adivinar a través del gusto cuáles eran y reproducirlas. "Yo no sé hacer eso", ha revelado Dominguín muy enfadada. Además, ha comenzado a llorar y ha revelado que estaba muy "agobiada".

Perico Delgado ha desistido desde un primer momento. "Yo no voy a hacer esa tarta. Intento otra cosa, pero eso no", ha revelado sentenciando su salida: "Ya he pedido el coche para que me lleve a casa". Tras las deliberaciones de los jueces, el exciclista debía abandonar los fogones del talent culinario, pero para sorpresa de todos no era el único, la hermana de Miguel Bosé también era eliminada.