'Masterchef Celebrity 5': de los lloros de Celia Villalobos y Ainhoa Arteta a la expulsión de Raquel Sánchez Silva

La cocina de supervivencia ha llegado 'Masterchef Celebrity 5'. En la primera prueba de esta semana, los aspirantes han tenido que improvisar una receta con los alimentos sobrantes que se encuentren en las neveras de las cocinas. Como cuando llegas a casa, no hay nada que hacer y coges todo lo que haya para intentar preparar algo apetecible.

El jurado del 'talent' culinario de Televisión Españolaha subido el listón y ha pedido que las elaboraciones fueran perfectas y que se sacara lo máximo de cada producto, algo que ha hecho llorar a Ainhoa Arteta. Además, Yolanda Ramos, actriz y exaspirante de la tercera edición del celebrity, ha visitado a los famosos para poner su característico toque de humor y atreverse a probar todos los platos. Pobre de ella.

Ainhoa Arteta, contra las críticas

Que a la soprano no le gusta cuando le dicen algo malo es algo indiscutible (como ya ha pasado en programas anteriores). Así, Ainhoa ha sido duramente valorada por los jueces tras una pésima prueba en la que la han tachado de "malgastar el producto", algo que le ha hecho enfrentarse a Pepe, Jordi y Samantha.

Todos los concursantes debían aprovechar los sobrantes, pero la estrategia errónea de Arteta le ha conducido a un valoración nefasta. ¿Eso lo harías tú en tu casa? ¿Entonces, por qué aquí sí?", le ha preguntado molesto Cruz ante las alcachofas cocidas en un caldo a partir de varios filetes de pollo y puerros. "Tenía que hacer algo interesante...", se intentaba defender ella.

"Os gusta malgastar el producto en una elaboración en un cubito de caldo... Para hacer unas alcachofas cocidas y en su punto no creo que haga falta desgraciar cuatro filetes. ¿Hace falta malgastar cuatro que no se notan aquí?", ha subrayado el juez. "No soy ninguna derrochona, no he derrochado nunca en mi vida. Y que si llego a presentaros un plato de tres filetes o un filete me hubierais dicho que es un plato simple, que no era un plato de 'Masterchef", ha respondido ella muy sofoca y entre lágrimas.

Pero no ha sido la única que ha llorado en este programa. Celia Villalobos, que ha sido capitana de la prueba por equipos, se ha sentido poco valorada por sus compañeros y se ha derrumbado. "No me he sentido respaldada, he sentido que no era mi equipo y yo tengo un concepto del equipo muy fuerte", ha revelado.

Lo cierto es que la expolítica ha tenido que aguantar cómo algunas de sus compañeras se burlaban (de broma) de ella durante el cocinado. Arteta y Lucía Dominguín la han desobedecido varias veces hasta que han conseguido enfadarla tanto que ha acabado discutiendo también con La Terremoto. "Tiras la piedra y haces cómo que no has dicho nada", le ha reprochado la artista a la malagueña.

Raquel Sánchez Silva, expulsada

Raquel Sánchez Silva, uno de los fichajes más importantes del casting de 'Masterchef Celebrity', se ha convertido en la cuarta eliminada del reality culinario. Aunque ha comenzado bien la noche y ha sido capitana en la prueba por equipos, finalmente su mala organización le ha llevado a la expulsión.

"Tu capitanía ha sido reinada por el caos y el desastre", ha dicho Pepe Rodríguez. Pero no solo eso, en la prueba final, el jurado le ha dicho que se le da muy mal acatar críticas, algo que la presentadora no ha dudado en responder: "Estoy muy acostumbrada a las críticas. Algunas me han dolido, pero por saber qué me falta, pero no por tomarlas mal. Las vuestras han sido preciosas. Lo más duro va a ser separarme de todos".