Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban volvieron a tener una bronca en 'Sálvame' el pasado martes. Todo comenzó cuando el presentador le mostró a Kiko Hernández una fotografía en su teléfono móvil de la colaboradora.

La imagen de la polémica es esta, en la que se ve a Belén muy desfavorecida, con papada y arrugas, correspondiente a su intervención en 'Sábado Deluxe'. Por esta foto, dicho sea de paso, Belén recibió muchas mofas y burlas en las redes sociales:

Jorge Javier, con su habitual sorna, se la enseñó a Kiko. Los dos se reían. Belén, entonces, se cabreó. "Me molesta que lo enseñes, sinceramente porque yo de ti no hago coñas y también me mandan fotos". Jorge Javier le preguntó por qué no se las mostraba, dando a entender que a él le daba igual. "Te las puedo enseñar a ti pero no se las enseñaría a mis compañeros".

Al final, comenzaron a subir el tono y la cosa acabó mal. Ella abandonó el plató y de hecho aún no ha vuelto.

Belén Esteban desaparece de 'Sálvame' ¿definitivamente?

Lo grave de esta bronca es que ha sucedido apenas unos meses después de la gran pelea pública que tuvieron. Fue en junio del pasado año y se dijeron de todo y más. Se dijo, incluso, que Belén no volvería a Sálvame y que no quería trabajar con Jorge Javier más en toda su vida.

Al final, y aunque ella tuvo ofertas de otros programas y medios de comunicación, regresó a su puesto de trabajo en Telecinco e hizo las paces con Jorge Javier. ¿Sucederá lo mismo ahora? Pues puede ser que sí o que no, pues Belén no es de olvidar los agravios fácilmente y ya van dos broncas muy seguidas. Sin duda, a ella el dinero no le hace falta de forma urgente y puede encontrar otro lugar. También es verdad que deberá sopesar qué le compensa más.

De momento, parece que la princesa del pueblo ha decidido tomarse unos días de descanso en Sálvame, donde no regresará hasta que las cosas no estén más calmadas. Esta mañana la hemos visto bastante seria en el veterinario, donde ha llevado a su perrito:

¿Qué crees que acabará pasando esta vez?