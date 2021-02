Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban han vuelto a protagonizar una monumental bronca en 'Sálvame'. Todo comenzó cuando el presentador le mostró a Kiko Hernández una fotografía en su teléfono móvil que no le había hecho ninguna gracia a la colaboradora ya que estaba provocando las burlas y mofas en las redes sociales.

La imagen de la polémica es una en la que se ve a Belén muy desfavorecida, con papada y arrugas, correspondiente a su intervención en 'Sábado Deluxe' cuando respondió a la carta de María José Campanario en la que arremetía contra ella. Sobre la instantánea, Belén había dicho momentos antes de que Jorge Javier la mostrara: "La arruga es bella”, señaló queriendo restarle importancia.

La expareja de Jesús Janeiro reaccionaba molesta al ver al presentador enseñarle la foto a Kiko: "Soy yo, lo estoy viendo, pero bueno, no pasa nada".

Jorge Javier les respondía: "Es que le estoy enseñando la foto, yo no sabía a qué te referías. ¿Te has enfadado?", le preguntaba con un tono un poco de mofa mientras no paraba de mirar la fotografía de Belén en su móvil.

Esta es la foto que ha provocado el enfado de Belén Esteban.

"Me molesta que la enseñes porque yo no me cachondeo de fotos tuyas ni las enseño"

Esteban admitía su enfado. "Sí, hombre, es que yo no me cachondeo de fotos tuyas ni se las enseño a nadie, sinceramente". Jorge Javier seguía sin despegar la mirada de la pantalla: "Belén, pero es que yo esto no lo había visto nunca. ¿Y esto te ha molestado?".

Belén se mostró serena pero muy enfadada. "Me molesta que lo enseñes, sinceramente porque yo de ti no hago coñas y también me mandan fotos". Jorge Javier le preguntó por qué no se las mostraba, dando a entender que a él le daba igual. "Te las puedo enseñar a ti pero no se las enseñaría a mis compañeros".

Jorge Javier le pide perdón a Belén pero esta no se cree sus disculpas

"Pues escucha, esto de verdad si te molesta, yo no lo vuelvo a hacer y escucha pido tus disculpas, eh", le dijo en un tono que no pareció convencer a Belén, y añadió: "Pues me sabe mal que te quedes así, Belén".

Las palabras de Jorge Javier parecía decirlas más en tono de mofa que de otra cosa porque seguía sin despegar la mirada de la pantalla. "Ya, ya, sí, sí, lo sé que te sabe mal", le respondió con tono de incredulidad.

Por más que Jorge Javier insistía en que le estaba pidiendo disculpas de verdad, ella trataba de pasar y no entrar al trapo. "Sí, si, te creo. A ver, Jorge, que no pasa nada" y se levantó a por el móvil viviblemente enfadada.

Jorge Javier le enseña a Kiko Hernández una foto de Belén Esteban.

"A mí me ha hecho gracia la foto pero si a ella no, lo siento"

Kiko Hernández explicó entonces por que Belén estaba tan enfadada: "También la culpa es mía porque yo he preguntado que qué fotografía era. He preguntado en la publi a qué se refería porque llevo tantos días sin venir que no sabía qué fotografía era. Es que antes, Belén ha dicho que habían colgado algo que le había molestado y yo no sabía qué era y he preguntado y se lo acaban de mandar a Jorge".

El presentador volvió a pedir perdón a Belén tras verla afectada, esta vez con tono ya más serio: "La verdad que a mí me ha hecho gracia pero si a ella no, pues la verdad es que lo siento. Belén te lo prometo que lo siento. Te lo digo de verdad, ¿no me crees?".

Esteban entró en plató de nuevo. "No, claro que no te creo pero no voy a hacer ni una hora de hablar del tema ni tal ni cual".

Jorge Javier Vázquez no paró de mirar la foto que tenía de Belén en el móvil.

Belén: "Yo de ti tengo muchísimas cosas y en mi vida las he enseñado"

"Escucha, Belén, yo con estas cosas, si la persona afectada no se ríe a mí eso no me hace gracia y si a ti te hace daño, a mí no me hace gracia tampoco que lo pases mal", indicó el catalán, a lo que ella dijo: "No, si yo no lo paso mal pero me sorprende que enseñes la foto a Kiko, sinceramente, porque yo de ti tengo muchísimas cosas y en mi vida, en mi vida, a nadie le he enseñado nada tuyo".

Belén Esteban no acepta las disculpas de Jorge Javier tras mostrar una foto suya.

Tras estas palabras, Jorge Javier comenzó a subir el tono: "Pues mira, te voy a decir algo. Me parece muchísimo peor esto que acabas de decir tú ahora porque me parece que esto es una idiotez. Una cosa que tú has dicho que nadie sabía a qué te referías, nadie. Me lo acaban de pasar y se lo enseño a Kiko y que ahora tú salgas diciendo que tienes fotografías mías...".

Belén trató de aclararle lo que había dicho: "No, te estoy poniendo un ejemplo, no quieras darle la vuelta".

Belén esteban, muy enfadada con Jorge Javier Vázquez tras mostrar su foto.

Jorge Javier pierde los papeles y estalla contra Belén

Entonces, Vázquez perdió los papeles y estalló contra Esteban, muy enfadado: "No, no, perdona, a mi me da cuenta del nivel de persona que eres porque yo jamás te lo hubiese dicho a ti, jamás, porque te estoy diciendo de manera clara perdón".

"¡Me vas a decir ahora a mi tú que tienes fotografías mías avergonzándome... ".

Continuó diciendo: "No eres capaz de aceptar la disculpa y encima dices que tienes fotografía. Mira, tía, paso. Ahora yo sí que digo que paso, que me has demostrado cómo eres. No tengo nada más que decir de este asunto. ¡Me vas a decir ahora a mi tú que tienes fotografías mías avergonzándome... ".

Jorge Javier estalla contra Belén hasta hacerla llorar.

"Estos comentarios me demuestran qué clase de persona eres, por si acaso me faltaba conocerlo"

Por más que Belén intentó explicar que no era avergonzándole, Jorge Javier ya estaba fuera de sí: "Sí, sí, lo has dicho, de mí puedes enseñar lo que te salga de las narices. Peor vamos, que este tipo de comentarios a mí me demuestran qué clase de persona eres, por si acaso me faltaba conocerlo. Venga ya, las tonterías estas", dijo muy cabreado y dando golpes sobre la mesa.

¿Cuando tú pides disculpas, solo a ti se te pueden aceptar?

"No a mí no me vengas ahora con esto, ni con las amenacitas ni con las tal, no, no, porque ¿aquí qué pasa, que cuando tú pides disculpas solo a ti se te pueden aceptar, eh? Tú tienes la potestad de pedir perdón y que la otra persona lo acepte, solo tú, los demás no. ¿Eres tú quién dicta esto?".

Monumental bronca de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban.

"Ahora no me llores porque me da igual. A tomar por saco la bicicleta"

Jorge Javier Vázquez continuó echándole la bronca: "Pues chata, conmigo no, porque te las he pedido de corazón y no me vale que vengas ahora diciendo la tontería de que yo tenía fotos tuyas y que jamás.... Y ahora no me llores porque me da igual, ya sé que el lloro funciona muy bien en cámara. A tomar por saco con la bicicleta, Venga, continuamos", acabó diciendo muy enfadado.

Por su parte, Belén se levantó con lágrimas en los ojos y abandonó en plató de 'Sálvame'.