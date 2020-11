Ana Rosa Quintana revela qué ministro no quiere asistir a su programa

Ana Rosa Quintana lleva mal las negativas, como todo el mundo, por eso este lunes ha decidido revelar en 'El programa de AR' qué ministro lleva dándole largas ocho meses, nada más y nada menos.

La reina de las mañanas ha confesado que aunque lleva intentándolo mucho tiempo, no consigue llevar a su programa al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Ana Rosa Quintana revela que no consigue que Illa vaya a su programa

Esta confesión ha salido a relucir por una conexión en directo que ha hecho con Jesús Calleja, quien estrena su programa justo con Illa.

"Hombre, qué suerte tienes... que Illa va a tu programa", ha dicho la madrileña con sorna. "Yo le llevo llamando ocho meses y no viene. Un político tiene el derecho de ir donde quiera a los sitios que le aplauden y a los sitios que le hacen una crítica. Le llamamos todas las semanas. No me quita el sueño, así que tranquilidad...", ha dicho la presentadora, recoge 'Diez Minutos'.

Muy crítica con el ministro de Sanidad

Cabe destacar que Ana Rosa siempre se ha mostrado muy crítica con algunas de las decisiones del ministro, como su negativa a hacer futuros test de antígenos en las farmacias. Y, como no podía ser menos, también le ha lanzado otra pullita hoy: "Este fin de semana he salido por primera vez de Madrid después de tres meses; primero fue por el estado de alarma que le dio la gana a Illa, y luego por el de la Comunidad".

