Samsung lanza el S25: primer móvil que graba, escribe y envía llamadas sin vulnerar la ley de Protección de Datos

El fabricante coreano de tecnología, Samsung, acaba de presentar los modelos Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ y Galaxy S25. Se trata de equipos similares en diseño a la saga S24 -en este caso los bordes se han redondeado- pero son diferentes en su interior. No solo en el caso del hardware, sino sobre todo en la parte de software, muy marcada por la evolución de la Inteligencia Artificial.

Una de las noticias de este terminal, atendiendo a lo que a nuevas funciones se refiere, viene dada por la posibilidad de grabar llamadas en el momento en el que se inicia la misma mediante un icono dedicado a tal efecto. No solo eso. Es posible grabar las comunicaciones de voz, transcribirlas automáticamente a texto a través de Inteligencia Artificial y enviarlas a otros contactos -en este caso el usuario debe tener en cuenta que puede estar vulnerando la ley- mediante chats o correo electrónico.

Se trata de una función muy demandada por grupos concretos de usuarios -abogados, periodistas, etcétera-, pero que no se había implementado de manera estable hasta la fecha por su colisión con las leyes de privacidad y Protección de Datos (RGPD). ¿Cómo ha solucionado esta circunstancia Samsung? Lo ha hecho mediante una alerta de voz que se reproduce durante la llamada inmediatamente después de activar la opción en la que se va a iniciar la grabación ("Esta llamada va a ser grabada"). Si el interlocutor no está de acuerdo, no se realizará.

Esta es solo la punta del iceberg en torno a las posibilidades que ofrece la nuega gama de teléfonos móviles de Samsung a través del uso de la Inteligencia Artificial. El fabricante explica que "es posible que sea necesario iniciar sesión en la cuenta de Samsung para utilizar determinadas funciones de IA de Samsung. Samsung no promete, asegura ni garantiza la exactitud, integridad o fiabilidad de los resultados proporcionados por las funciones de IA. La disponibilidad de las funciones Galaxy AI puede variar según la región/país, la versión de SO/One UI, el modelo de dispositivo y el operador telefónico".

Además, la disponibilidad de algunas funciones puede variar según el modelo de dispositivo. El servicio Galaxy AI puede estar limitado para menores en ciertas regiones con restricciones de edad sobre el uso de AI. Las funciones de Galaxy AI se ofrecerán de forma gratuita hasta finales de 2025 en los dispositivos Samsung Galaxy compatibles.

La serie Galaxy S25 interpreta texto, voz, imágenes y vídeos, lo que permite una interacción tan natural como hablar con un amigo. Las actualizaciones de Circle to Search con Google hacen que las búsquedas en la pantalla del teléfono sean más útiles, rápidas y contextuales. Circle to Search con Google ahora reconoce rápidamente números de teléfono, correos electrónicos y URLs en la pantalla, permitiendo llamar, enviar un correo electrónico o visitar un sitio web con un solo toque.

Galaxy S25 también representa un gran avance en la comprensión del lenguaje natural, lo que facilita las interacciones cotidianas. Basta con preguntar para encontrar fácilmente una foto concreta en la Galería o ajustar el tamaño de las fuentes de la pantalla en Ajustes.

Basta con mantener pulsado el botón lateral del dispositivo para activar Gemini -la Inteligencia Artificial de WhatsApp- y disfrutar de una interacción fluida entre las aplicaciones de Samsung y del buscador, además de aplicaciones de terceros, como Spotify o WhatsApp. Por ejemplo, el usuario podría buscar el calendario de la temporada de su equipo deportivo favorito y añadirlo a su calendario Samsung con un solo comando de voz.

Procesador y cámara

La serie Galaxy S25 está equipada con el procesador Qualcomm Snapdragon® 8 Elite para Galaxy. Se trata de un chipset muy potente y desarrollado específicamente para la gama Galaxy, que ofrece un aumento del rendimiento del 40% en NPU, del 37% en CPU y del 30% en GPU, en comparación con la versión anterior. Esta potencia impulsa la capacidad de la serie Galaxy S25 para procesar más experiencias de IA en el dispositivo sin comprometer el rendimiento, incluyendo tareas de IA que antes se alojaban en la nube.

En cuanto a la cámara, los nuevos terminales ofrecen imágenes con gran detalle incluso en grandes distancias, estableciendo un nuevo estándar para la fotografía móvil. El nuevo sensor de cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles de Galaxy S25 Ultra aporta una mejora significativa respecto a los 12 megapíxeles anteriores, proporcionando una claridad y una viveza excepcionales incluso en condiciones de poca luz. Además, multiplica por cuatro el nivel de detalle en fotografía macro, para disfrutar de los detalles que nos rodean como nunca antes.

Son especialmente interesantes los sensores del modelo Ultra: cuádruple módulo de cámaras traseras compuesto por un sensor principal gran angular de 200 megapíxeles con un zoom óptico de 2 aumentos y OIS, el citado ultra gran angular de 50 megapíxeles, un sensor de 10 megapíxeles con un zoom óptico 3X y un sensor para telefoto de 50 megapíxeles con zoom óptico 5X y un zoom óptico 10X.

La grabación HDR de 10 bits se aplica ahora por defecto y ofrece una expresión del color cuatro veces más rica que la de 8 bits. Así, Galaxy S25 puede capturar detalles en cualquier condición de iluminación. Además, los vídeos con poca luz nunca han sido tan nítidos como con Galaxy S25. Gracias a su potente procesador, Galaxy S25 analiza el movimiento y el tiempo para reducir el ruido con mayor eficacia. Esta función permite detectar tanto los objetos en movimiento como los estáticos con mayor precisión, lo que garantiza un metraje más nítido y limpio en cualquier escenario.

Galaxy S25 también introduce una serie de herramientas antes limitadas a software especializado, haciendo que la edición avanzada sea accesible para todos. Ahora cualquiera puede editar fácilmente fotos y vídeos. Borrador de audio simplifica la eliminación de ruidos no deseados en los vídeos. Aislando categorías de sonidos -como voces, multitudes, viento, música, naturaleza y ruido de fondo-, el usuario podrá controlar qué atenuar o eliminar por completo.

Para disfrutar de una experiencia similar a la de una cámara DSLR en el móvil, Galaxy S25 introduce el control de la profundidad de campo con apertura virtual, integrado en el popular modo Expert RAW.

El Galaxy S25 Ultra utiliza en su carcasa titanio reforzado y el nuevo Corning® Gorilla® Armor 2, un material único en su clase que es más resistente que el cristal. Combina el cristal cerámico de Corning con un tratamiento de superficie antirreflejos patentado que ayuda a garantizar una protección avanzada contra caídas junto con un tratamiento de superficie antirreflejos de la superficie y resistencia a los arañazos.

Precios del S25 Ultra

Los precios del S25 Ultra vienen condicionados, como es habitual en los teléfonos móviles, por su memoria:

Samsung Galaxy S25 Ultra de 256 GB: 1.459 euros

Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB: 1.579 euros

Samsung Galaxy S25 Ultra de 1 TB: 1.819 euros