Llora el teléfono

Esta canción compuesta por Claude François, lacrimógena llamada de un papá que intenta hablar con su ex infructuosamente, podría ser la banda sonora de como Sánchez, una vez más, ha demostrado carecer de escrúpulos, mostrándose implacable. Sacar a colación a François no es baladí, pues también tiene en su haber Comme d’habitude - si la escuchan quizá les haga pensar - que Paul Anka convirtió en el éxito My Way. Pedrete es así, todo es a su manera cruel, sádica y carente de respeto a su propia gente.

Era un secreto a voces que el ex presidente de Telefónica tenía las horas contadas. Álvarez Pallete no forma parte del círculo interno de Sánchez y éste quiere tener atadas en corto tanto a INDRA como a la multinacional de las comunicaciones, dos sectores no tan solo de importancia económica vital sino, también, básicos en la defensa de España. Que esto no sea motivo de mayor análisis y atención me resulta inquietante. ¿Para qué se está preparando Sánchez? Volveremos en otro artículo sobre esto. Pero volviendo al cese de Pallete, este se equivocó al elegir apoyos. Creyó que Faine, el de la Caixa, iba a estar a su lado ignorando, primero, que Faine solo está del lado de Faine y, segundo, que éste y las élites catalanas que están con Sánchez a partir un piñón ya tenían a su hombre: Marc Murtra, al que se le define como un de els nostres en la entidad financiera. No en vano fue patrón de la Fundación La Caixa. Murtra pertenece a esa generación que podría definirse sin rubor como socio convergente. Servidor tiene noticias de él desde hace mucho tiempo. Quizá no recuerde alguna que otra conversación breves que mantuvimos cuando era gerente de Barcelona Televisió, la tele local barcelonesa, luego cuando lo nombraron gerente de Servicios Sociales de dicho ayuntamiento o cuando fue jefe de gabinete de Joan Clos cuando ocupó la cartera de Industria. Debo añadir que mantuve con Clos una buena relación – de hecho, nos casó a Elena y a mí - . Así que algo sé del personaje Murtra. Por eso afirmo que el suyo no es un nombramiento baladí, Pertenece por derecho propio a esa casta que tanto triunfa en el socialismo catalán, la del técnico gris, silencioso, eficaz en lo suyo y, eso sí, totalmente entregado a hacer lo que le mande su señorito. Además, con buenas agarraderas en la Iglesia y el nacionalismo, que para eso fue director de Ràdio Estel y profesor de la Pompeu Fabra.

Y bien, ahora Sánchez controla INDRA y Telefónica. Los medios del régimen les dirán que esto se produce por la entrada de los saudíes, que aspiran a un diez por ciento del accionariado, que todo sea por que Telefónica salga fortalecida, que INDRA podrá centrarse más en lo suyo, léase la producción de armas que luego casi regalamos a Marruecos, o que si la abuela fuma. Nada de eso justifica lo abrupto del cese habida cuenta que si no me falla la memoria en abril debía convocarse junta de accionistas, que Pallete tenía agendados actos durante los próximos días y que aunque la dupla Murtra-José Vicente de los Mozos pensasen acelerar operaciones para que INDRA se embolsase de aquí al verano 1.400 millones no existía urgencia alguna para entrar como elefante en cacharrería. Con estos cambios, CriteriaCaixa podrá tener casi un diez por ciento y espérense, porque todavía no han visto nada. Con dos resortes como INDRA y Telefónica, Sánchez ha lanzado una blitzkrieg sabedor que está jugando en tiempo de descuento y quiere dejar en manos de los suyos el control de todo aquello que realmente importa en España. ¿O es que alguien pensaba que lo único que le interesaba al monclovita era Franco, la crisis climática, la ideología de género o la la extrema derecha? Por Dios, señores, son solo negocios. Negocios y nada más, no es personal. O sí.