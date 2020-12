La vacuna de Moderna podría generar hasta cuatro meses de inmunidad

"Todos los participantes tenían niveles altos de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 tres meses después de la segunda dosis de la vacuna [28 días después]. Esto sugiere que la vacuna dará inmunidad duradera". Así se refiere Alicia Widge, investigadora de los institutos nacionales de salud de EEUU que ha desarrollado la vacuna junto a Moderna, a los nuevos datos que se publican este domingo sobre la vacuna de la compañía estadounidense.

Según explican en un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, 34 personas de todas las edades que recibieron las dos dosis de esta vacuna siguen teniendo anticuerpos hasta cuatro meses después de la primera dosis, también los mayores de 71 años. "Son noticias muy positivas", señala Widge, una de las autoras de la investigación, en declaraciones a El País.

Tercera y última fase de ensayo

La vacuna de Moderna es una de las más avanzadas. En un ensayo con 300.000 participantes ha demostrado una eficacia del 94% y según la compañía, su eficacia contra la covid grave es del 100%. Actualmente se encuentra en la tercera y última fase de ensayo y hasta ahora no se han detectado efectos secundarios graves.

La aprobación de la vacuna de Moderna en la Unión Europea está prevista para el 12 de enero. Antes, el 29 de diciembre, se espera que se apruebe la de BioNTech/Pfizer, con una eficacia del 95%. De esta última no hay datos sobre la duración de la inmunidad. Ambas se basan en el ARN mensajero; una técnica que podría tener importantes ventajas para el desarrollo de futuras vacunas contra virus e incluso contra tumores.