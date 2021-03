Durante días, el "misterio de las vacunas perdidas" ha estado en el aire. El Ministerio de Sanidad no daba pistas sobre el paradero de 30.400 dosis, 23.600 de la vacuna de Moderna y 6.800 de AstraZeneca. Esto cambió la semana pasada, cuando la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicó que las 6.800 dosis de las que no se daba constancia en el informe de vacunas habían sido distribuidas entre las Fuerzas Armadas. Sin embargo, todavía está sin aclarar el paradero de las 23.600 dosis de Moderna que no aparecen en los informes de vacunas.

Ante el silencio de Sanidad, Vozpópuli ha encontrado una posible respuesta a esta pregunta. Según ha podido saber este periódico por fuentes de las autonomías, Sanidad notificó a las comunidades que el tercer envío de vacuna de Moderna iba a ser inferior a lo anunciado. En el caso de la Comunidad de Madrid, esta notificación se produjo un día antes de la llegada de la tercera remesa.

El Ministerio de Sanidad no ha informado públicamente en ningún momento de que el tercer envío de dosis de vacunas de Moderna haya sufrido algún percance. Sí ha trascendido a la luz pública problemas con el cuarto, que debía ser de 383.900 dosis, y que se ha reducido a 200.000, además de sufrir un importante retraso.

Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio que dirige Carolina Darias para aclarar lo ocurrido con la tercera remesa de vacunas sin obtener respuesta. Cabe recordar que este tercer envío debería haber sido de 127.900 dosis. De cumplirse lo anunciado por Sanidad en los primeros tres envíos de vacunas de Moderna, las 35.700 dosis de la primera remesa, las 52.000 de la segunda y las 127.900 de la tercera suman un total de 215.600 dosis, pero en el informe de vacunas solo aparecen 192.000.

Es decir, una diferencia de 23.600 dosis. No es la primera vez que esto ocurre con las vacunas de Moderna. Como ya adelantó este diario, la llegada de la segunda remesa de Moderna supuso un desfase de cien dosis en el informe de Sanidad, que tampoco ha sido aclarado ni comunicado en ningún momento. En vez de reflejar 87.700 dosis en el informe tras los dos primeros envíos, aparecían 87.600 dosis. No hay que olvidar que la vacuna de Moderna es la más cara del mercado, con un precio por dosis que puede rondar los 30 euros.

Lío con la vacuna de Moderna entre comunidades

Por otra parte, una vez más, saltan a la luz los diferentes criterios de reparto entre las comunidades autónomas. Por ejemplo, Extremadura asegura haber recibido la misma cantidad de viales de Moderna -5.500- en los dos últimos envíos. Lo que significa que, en su caso, la cantidad de dosis no ha aumentado en cada envío de Moderna, como sí ocurre en otras comunidades.

Así, Andalucía afirma que se recibieron 6.800 vacunas de Moderna en el primer envío, 9.800 en el segundo, y 19.700 en el tercero, un crecimiento paulatino. Ocurre lo mismo en el caso de Madrid, con 4.700 dosis de Moderna en enero, 6.900 el 1 de febrero y 13.800 el 8 de febrero.

El Ministerio de Sanidad ha informado este mismo martes en una nota de prensa del número de dosis que espera de Moderna para el segundo semestre del año. Según el acuerdo suscrito, nuestro país recibirá 5.666.667 dosis en el tercer trimestre y 11.333.333 en el cuarto trimestre de 2021. Sin embargo, en dicho comunicado tampoco se da cuenta de las 23.600 dosis de Moderna cuya ausencia no ha sido explicada, ni de los problemas que está teniendo Moderna para cumplir con sus compromisos.

Carolina Darias explicó en su última intervención en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que "AstraZeneca y Moderna están distribuyendo según van fabricando. Los procesos biotecnológicos son muy complejos y están sujetos a variaciones lógicas en el rendimiento. Por tanto, es una estimación comunicada de las compañías AstraZeneca y Moderna", sin referirse en concreto a las dosis ausentes.