El modelo matemático que más ha acertado con el coronavirus estima que la cuarentena durará hasta mediados de mayo

Los investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar (IMM) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) han vuelto a publicar un nuevo informe en el que han desarrollado un nuevo modelo matemático con el que predicen la evolución del coronavirus en nuestro país. En él, estiman que, para poder frenar el virus, la cuarentena no podrá levantarse hasta mediados del mes de mayo.

Este grupo de científicos ha sido uno de los que más ha logrado acertar en su predicciones del virus durante el pasado mes de marzo, por lo que su modelo se ha vuelto uno de los más prestigiosos a la hora de valorar la epidemia.

Según su último informe, España habría superado el pico de infectados por la Covid-19 gracias a las medidas de confinamiento establecidas por el Gobierno. No obstante, advierten que esto no es ni de lejos el final, ya que aún no ha llegado lo peor en materia de presión sanitaria: el pico de pacientes de UCI se espera para el próximo 9 de abril.

"Ya hemos superado el pico de infectados. Es mérito de todos nosotros, quedándonos en casa. Por otra parte, el pico de hospitalizados fue el 31 de marzo y el pico de pacientes en UCI se espera para el 9 de abril"

Por otro lado, de acuerdo con el modelo, el pico de pacientes hospitalizados se habría producido justo este martes, 31 de marzo, lo que implicaría que todavía quedan varias semanas por delante de enorme presión para los hospitales de nuestro país, ya que de media, la hospitalización de los pacientes con Covid-19 dura varias semanas.

Estiman unos 550.000 casos

En lo que respecta al número de contagiados real -una de las grandes incógnitas, ya que muchos de los casos leves a día de hoy siguen sin contabilizarse, al igual que los casos asintomáticos- desde el grupo de investigación MUNQU del IMM estiman que podría rondar las 550.000 personas.

Otra de las preguntas que se hacen en el estudio es cuándo vamos a poder volver a hacer vida normal. Según explicaba este jueves a la agencia Efe el investigador Rafael Villanueva, uno de los autores del estudio, desde el IMM creen que lo más probable es que se el regreso a la normalidad se produzca de manera "escalonada" por lo que dan por hecho que la cuarentena no finalizará hasta el mes de mayo.

Es una hipótesis con la que también se ha mostrado de acuerdo el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Pere Godoy, que en una conversación con Vozpópuli ha asegurado que para que tengan efectividad las medidas de confinamiento impuestas ahora "se tendrán que quitar muy poco a poco".

Según los modelos matemáticos que él maneja, el pico de hospitalizaciones podría llegar como tarde el 11 de abril, apenas dos días después de la fecha estimada por los investigadores del IMM. "Tenemos que hacernos a la idea de que va a ser una recuperación lenta", ha apuntado Godoy.

Repunte de casos si se relajan las medidas

Volviendo al modelo desarrollado por los matemáticos de la UPV, partiendo de la base de que el fin de la cuarentena no llegará hasta mayo, han generado dos posibles escenarios: uno en el que se controlaría el repunte de casos y otro, en el que no.

El caso "favorable" implicaría una salida escalonada del 25% de las personas confinadas cada semana a partir del 1 de mayo: los días 1, 8, 15 y 22 de ese mes. Si se siguen tomando precauciones y la gente mantiene el distanciamiento social, los investigadores alegan que se podría reducir la capacidad de contagio del virus hasta un tercio.

Por el contrario, el otro escenario, en el que las personas no mantuvieran su comportamiento de distanciamiento social o que el buen tiempo no afectara a la propagación de la enfermedad, lo que produciría un repunte importante de personas infectadas a partir del fin de la cuarentena.

Todavía les faltan datos

También indica que si se conociera el porcentaje de personas hospitalizadas que acaban en la UCI y las que se recuperan, o el de infectados que acaba hospitalizándose, se tendría una idea del número real de infectados que hay, incluso de los asintomáticos, que todavía no se conoce, y permitiría reducir la incertidumbre y hacer predicciones más robustas.

La UPV ha desarrollado un sitio web que publica diariamente, a tres días vista, la estimación de casos por la pandemia, aunque los resultados pueden variar con respecto a la realidad, según ha explicado a EFE Villanueva.

El objetivo de este informe es arrojar luz sobre cómo es la evolución de la infección por Covid-19 en la población española y, para ello, utilizan los datos que publica diariamente el Ministerio de Sanidad sobre la población afectada por este virus junto con un modelo poblacional que han construido. "Todavía hay un gran desconocimiento sobre el coronavirus", ha señalado Villanueva a Efe, quien ha destacado la sensibilidad del modelo por el desconocimiento que se tiene de la enfermedad.