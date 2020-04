Ayuso asegura que Sánchez no ha respondido a ninguna de sus cartas ni propuestas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no le ha respondido a "ninguna de las cartas" que esta le ha enviado, que no le ha "recibido en La Moncloa" ni a respondido a ninguna de las "propuestas" que ha hecho durante las reuniones telemáticas con presidentes autonómicos.

En una entrevista con 'Esradio', Ayuso ha mostrado su indignación con la actuación del Ejecutivo en coalición frente a la crisis de la Covid-19. La presidenta madrileña ha señalado que con "el mando único" lo único que han hecho es "mandar", no "gestionar".

"En este mando único, nosotros haremos lo que nos manden, pero lo gestionaremos nosotros", ha continuado.

En relación a la compra de material, Ayuso ha asegurado que si para los gobiernos es complicada, "es mucho más difícil para las regiones" como la Comunidad de Madrid. "Yo como comunidad autónoma me he estado pegando con otros países por traer material, yo no tengo embajadas ni consulados, no tengo la fuerza de un Estado", ha dicho.

Asimismo, la presidenta madrileña ha aseverado que en la última reunión que tuvo con el Ejecutivo pidió a Sánchez que actuase con una "estrategia", no solo "confinamiento". "El confinamiento por el confinamiento, más que un descalabro económico, no va a provocar otra cosa", ha defendido.

Reconoce que debería haber actuado antes

Por otro lado, Ayuso ha reconocido que debería haber actuado antes frente al coronavirus y ha avanzado que pedirá comparecer en la Asamblea de Madrid, a petición propia, para explicar su gestión de la crisis sanitaria. "No hay día en que no me levante pensando si no nos podríamos haber adelantado a la pandemia", ha indicado.

"Este virus no tiene cura, no tiene vacuna, y lo único que tiene es tiempo. Hay países que se han adelantado y otros que se han confiado, como hemos hecho nosotros", ha sostenido.

Por eso, ha indicado que en muchas ocasiones se ha plantado qué hubiera pasado si se hubiera adelantado el cierre de los colegios o si hubieran escuchado las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otros países que les decían que habían estado muy tranquilos. "Ojalá hubiéramos hecho todo antes sinceramente", ha reconocido.