¿Ayudaría a controlar a la población que los farmacéuticos realizaran test rápidos de covid-19?

Es una de las grandes reclamaciones desde que se inició la epidemia de coronavirus: que se hagan test masivos a toda la población. Sobre todo ahora, con las fases de la desescalada encima de la mesa. El Gobierno, por ahora, lo descarta. Desde una asociación independiente, un millar de farmacéuticos pide que se les autorice a realizar ese tipo de pruebas rápidas en sus establecimientos, algo que ahora está prohibido en España y tampoco se hace en el resto de Europa.

En los últimos días, diferentes expertos y asociaciones han sugerido que las más de 22.000 oficinas de farmacia que hay en España puedan realizar test rápidos. Desde el Gobierno, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, aclaró recientemente que la realización de pruebas que necesitan una muestra y un análisis en laboratorio no se pueden hacer en en este tipo de establecimientos sanitarios.

Simón admitió que, en el caso de los test rápido, es una posibilidad que se podría llegar a plantear si aparecieran productos que sean más fiables. De momento, no se contempla.

Entre los últimos en lanzar propuestas en esa dirección, el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada que ha publicado un análisis según el cual si se realizaran 100 test de covid-19 en cada una de las 22.109 oficinas de farmacia comunitaria que hay en España se superarían los 2 millones de test diarios, llegando a los 12.000.000 en una semana, lo que supondría controlar a toda la población española en un plazo de entre 5 y 6 semanas.

Sin listas de espera, ni cita previa

"Si las administraciones sanitarias así lo quieren podríamos colaborar como se establezca, cumpliendo con absoluto rigor el marco legal", señalan desde el Consejo General de Farmacéuticos que, sin embargo, precisa, a día de hoy está completamente prohibido la realización de este tipo de pruebas en las farmacias.

"Hay expertos que lo están solicitando para llegar al mayor número posible de personas a través de las 22.000 farmacias, sin listas de espera ni cita previa, en una acción coordinada con el resto de establecimientos sanitarios y los laboratorios de análisis clínicos, pero para ello se deberían aprobar las pruebas para las farmacias que hoy por hoy no existen", añaden desde el Consejo.

El diario 'El País' desveló recientemente que farmacias de la Comunidad de Madrid realizaban de forma clandestina pruebas rápidas de covid-19 ofertando los resultados en apenas quince minutos. La publicación provocó la inmediata reacción del Colegio Oficial de Farmacéuticos que advirtió que denunciaría ese tipo de actuaciones.

Vozpópuli ha preguntado al Consejo si tiene conocimiento de cuántos casos han podido darse de farmacias que hagan de forma ilegal test del coronavirus o de denuncias presentadas, pero la organización desconoce esos datos.

Un millar de farmacéuticos independientes

"Estamos pidiendo poder hacer test rápidos de forma masiva para que el desconfinamiento a la población tenga una base" señala Marian Montero, presidenta del Movimiento para la Defensa de un Modelo Farmacéutico Asistencial en España (MODEMFA ESPAÑA).

Junto a MODEMFA MADRID y la Asociación por la Defensa del Modelo Sanitario Asistencia (ADMSA) es una de las tres organizaciones de farmacéuticos independientes que piden las administraciones sanitarias, tanto estatal como autonómicas, que habiliten la normativa que permita que hagan esas pruebas.

"Es un clamor que estamos trasladando ante nuestra preocupación por lo que nos vamos a encontrar de aquí a unas semanas", señalan desde un colectivo que pide poder hacer test en farmacias

"Somos la voz de la calle, farmacéuticos que no estamos metidos ni en la administración ni en la organización colegial", describe Montero sobre estas asociaciones. En toda España, prosigue, son un millar los farmacéuticos que apoyan esta iniciativa. "Ahora mismo es un clamor que todos estamos trasladando ante nuestra preocupación por lo que nos vamos a encontrar de aquí a unas semanas", añade.

Piensan que la medida facilitaría la información necesaria para que se conozca "de forma más certera la extensión del virus" y se puedan tomar "las medidas más oportunas en la desescalada del confinamiento sin perjudicar a la salud de la población".

En Madrid, apunta Montero, unos doscientos farmacéuticos se han dirigido a su colegio profesional para que solicite a la Consejería de Sanidad que les autorice para realizar los tests "cualquiera que desee acceder a esta prueba". Por supuesto, “disponiendo cuantos preceptos normativos resulten necesarios”, apostilla Marian Montero.

Un test hecho por un sanitario

Vozpópuli ha preguntado a Marian Montero, de qué tipo de test se trataría dado que, como indican desde el Consejo General de Farmacéuticos, no existen test de autodiagnóstico, como podrían ser los de embarazo, para la detección de la covid-19.

La farmacéutica admite que no tiene conocimientos sobre ese tipo de pruebas. "No los conozco. A mí no me los han ofrecido. Lo que me han ofrecido son pack, en los que tiene que haber un reactivo que es el que pongo yo en la sangre y eso no se puede llevar a casa. Debe hacerlo un profesional sanitario. Además, es mucho más sencillo para nosotros. Y que, a partir de ahí, ahí hagamos un cribaje. La respuesta de este test es orientativa", apunta Montero.

La propuesta de este colectivo, pasa por recabar los resultados "masivos de los análisis de forma confidencial y anónima, y proporcionárselos a las autoridades sanitarias para su tratamiento estadístico, permitiendo conocer el grado de afectación real de la población por la enfermedad en un breve periodo de tiempo".

Inciden en que facilitaría el tratamiento adecuado "de manera individual según el resultado obtenido para no tratar a ciegas mediante síntomas clínicos o de forma preventiva tal como se realiza mayoritariamente en la actualidad".

Brasil permite hacer test de forma temporal

El colectivo cita a otros países que ya lo están haciendo. Como Estados Unidos. Admite que en "Europa aún ningún país ha autorizado a las farmacias". Es una petición que hacen, insisten, "para ayudar al desconfinamiento, pero el principal problema en el que se excusan es la no fiabilidad al 100% en las pruebas desarrolladas". En nuestro entorno, detalla, Escocia es el país más que más de acuerdo se ha mostrado con esta posibilidad, aunque todavía no se permite que las farmacias vendan los test.

Fuera del entorno europeo, ayer mismo se conoció que, en Brasil, las autoridades sanitarias acaban de autorizar a las boticas del país a realizar test rápidos de anticuerpos para el coronavirus. Según informa la Agencia Efe, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), dependiente del Ministerio de Salud, será una medida de carácter "temporal" y "excepcional", servirá para "ampliar la oferta de test" y "reducir la alta demanda" en el sistema de salud pública, que ha colapsado en algunos estados del país.