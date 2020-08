Repuntan las muertes por coronavirus en España: 52 fallecidos en 24 horas

El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes 7.117 nuevos contagios de coronavirus, de los que 2.415 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Así, la cifra total de casos confirmados de covid-19 desde el inicio de la pandemia asciende a 412.553.

Por otro lado, la cifra de muertes por coronavirus asciende a 28.924, tras registrarse 52 nuevos fallecidos por coronavirus en un día. Según Sanidad, han perdido la vida por el virus 116 personas durante los últimos siete días.

La actualización de las cifras se produce el día que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido a las comunidades autónomas que apliquen el estado de alarma en sus territorios.

En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sánchez se ha comprometido a que, si este finalmente se decreta, se establezca el mando único y el presidente autonómico sea la autoridad de la región.

La curva se eleva de nuevo

El líder del Ejecutivo ha señalado que "la situación del país no es homogénea". "No lo fue en el principio, no lo fue durante el estado de alarma y no lo es a día de hoy", ha dicho para delegar la responsabilidad de decretar la alarma a las regiones.

En las últimas semanas, el incremento de casos positivos y de fallecidos por coronavirus han impulsado que algunos municipios hayan sido confinados para tratar de frenar el avance de la covid-19, una "preocupante" situación que provoca que la curva "vuelve a elevarse de manera amenazante".