Sánchez ofrece a las comunidades declarar el estado de alarma en sus territorios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido a las comunidades autónomas declarar el estado de alarma en sus territorios y se ha comprometido a que, si este finalmente se decreta, sea el presidente autonómico la autoridad de la región.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros -una comparecencia que ha anunciado por sorpresa tras el parón por vacaciones-, el presidente del Ejecutivo ha señalado que "la situación del país no es homogénea". "No lo fue en el principio, no lo fue durante el estado de alarma y no lo es a día de hoy", ha dicho para delegar la responsabilidad de decretar la alarma a las regiones.

En las últimas semanas, el incremento de casos positivos y de fallecidos por coronavirus han impulsado que algunos municipios hayan sido confinados para tratar de frenar el avance de la covid-19, una situación que provoca que la evolución de la curva sea "preocupante".

A juicio de Sánchez, la primera conclusión es que la "situación no es homogénea", ya quehay lugares donde "el virus está afectando más" que en el resto de territorio.

En este sentido, el jefe del Gobierno ha defendido que "los instrumentos legales" con los que se cuenta en España "son suficientes para hacer frente a la pandemia". El socialista ha afirmado que "las comunidades tienen a su disposición la herramienta legal del estado de alarma y la posibilidad de solicitar su declaración en todo o en parte de su territorio".

El Estado pondrá efectivos de las fuerzas armadas para realizar labores de rastreo, un total de 2.000 rastreadores

Además, ha anunciado que "la autoridad recaerá en quien recayó en las últimas fases del estado de alarma y en la 'desescalada'", ha indicado el jefe del Ejecutivo en relación a los presidentes autonómicos.

En este sentido, el inquilino de La Moncloa ha explicado que aquellos líderes autonómicos que quieran decretar la alarma en su territorio, deberán hacer la petición formal en el Congreso de los Diputados.

"Mensaje de alerta y serenidad"

Sánchez ha asegurado que quiere mostrar un "mensaje de alerta" a la par que un "mensaje de serenidad". Las comunidades autónomas han incrementado su "capacidad de diagnóstico", ha señalado, para aseverar que se está "detectando con mayor intensidad" el círculo de contagios.

"No podemos permitir que la pandemia vuelva a adueñarse de nuestra vida y no lo vamos a permitir. Tenemos que tomar el control y cuanto antes y con mayor eficacia, mejor", ha dicho.

El total de contagios en nuestro país asciende a 405.436. En la última semana, se han diagnosticado 40.427

El Gobierno ha anunciado que tomará varias medidas, entre ellas, el Estado pondrá efectivos de las fuerzas armadas para realizar labores de rastreo, un total de 2.000 rastreadores, y reforzará los medios digitales.

"Exhortamos a todas las comunidades autónomas que aún no lo han hecho a que se incorporen al sistema de rastreo digital", ha solicitado.

Sánchez ha recordado que el total de contagios en nuestro país asciende a 405.436. En la última semana, se han diagnosticado 40.427, han ingresado en UCI 74 personas y 96 personas han muerto en los últimos siete días.