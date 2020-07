Sanidad registra 164 casos de coronavirus en las últimas 24 horas

Sanidad ha registrado en las últimas 24 horas 164 nuevos casos de covid-19, frente a los 333 que notificó el pasado viernes, la última vez que el ministerio actualizó la cifra de contagios y fallecidos. Por otro lado, se han notificado tres nuevos fallecidos respecto al viernes, con lo que la cifra total de defunciones es de 28.406.

La publicación de estos datos se produce en medio de la polémica en torno a la decisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de mantener el confinamiento en Lérida y otros siete municipios del Segrià a pesar de la decisión de la juez de tumbar el aislamiento.

"No estamos de acuerdo, no la aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven. Estamos hablando de medidas urgentes que no puede depender de un conflicto competencial", ha afirmado Torra este lunes.

Decisión de la jueza

En concreto, la Justicia acordó a última hora de este domingo no ratificar la decisión la Generalitat de que, por el rebrote de coronavirus en la comarca del Segrià (Lérida), desde las 00.00 horas de este lunes se prohibiera toda salida y entrada a Lérida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat, así como el confinamiento domiciliario de la población.

No obstante, la magistrada del Juzgado Contencioso Administrativo de Lérida ha ratificado su rechazo a suspender de forma cautelarísima el confinamiento perimetral, no así el domiciliario, de toda la comarca del Segrià ordenado por la Generalitat.