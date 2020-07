Torra desobedece a la juez y ordena el confinamiento de Lérida y siete municipios del Segrià

"No estamos de acuerdo, no la aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven. Estamos hablando de medidas urgentes que no puede depender de un conflicto competencial". Con estas palabras, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha comunicado que mantiene el confinamiento de Lérida y siete municipios del Segrià a pesar de la decisión de la juez de tumbar el aislamiento.

En concreto, la Justicia acordó a última hora de este domingo no ratificar la decisión la Generalitat de que, por el rebrote de coronavirus en la comarca del Segrià (Lérida), desde las 00.00 horas de hoy lunes se prohibiera toda salida y entrada a Lérida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat.

El president de Cataluña ha comunicado esta decisión en una rueda de prensa conjunta con el vicepresident, Pere Aragonès, que ha dado a conocer que se dará una serie de ayudas económicas a los comercios de la zona afectados por este nuevo aislamiento.

