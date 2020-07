El plan de respuesta temprana para atajar los rebrotes de la covid-19 presentado esta misma semana por el Ministerio de Sanidad aconseja que las comunidades autónomas tengan que tener un 'stock' de equipos de protección, respiradores o medicamentos con suficiencia de reservas estratégicas para dos meses. Vozpópuli ha hecho un repaso entre las Consejerías de Sanidad de las diferentes comunidades para ver si cumplen con el material recomendado por el departamento que dirige Salvador Illa.

La mayoría, han hecho los deberes. Incluso las hay que, como Andalucía, Galicia, Castilla y León o Valencia, van muy por delante y han hecho acopio de material para más de medio año. En Castilla-La Mancha han dado el primer paso para establecer una reserva de material a través de una ley.

El plan del ministerio, bautizado como Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por covid-19,deja todo el peso de detectar y atajar los posibles rebrotes en manos de las comunidades autónomas. Pone el foco, entre otras cuestiones, en la capacidad asistencial de las autonomías.

El documento establece que todas las comunidades tienen que garantizar "una capacidad suficiente de recursos humanos" en sus servicios de Salud Pública y poder garantizar el funcionamiento de un sistema de alerta precoz, asegurando que tienen capacidad de laboratorio suficiente en caso de que se precise, de golpe, de muchas pruebas diagnósticas.

También ponen el acento en la capacidad de camas ante un rebrote y en el caso de que aumenten los casos graves. Una vez más, obliga a las autonomías a disponer de entre 1,5 y 2 camas de cuidados críticos por cada 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.

Reserva estratégica de material en todas las comunidades

El documento establece, asimismo, que las autonomías tienen que ser capaces de garantizar "una reserva estratégica de productos críticos" en caso de repunte. Deberán tener una reserva con la que ser capaces de autoabastecerse de medicamentos y otros productos esenciales durante al menos 8 semanas. ElMinisterio de Sanidad también hará acopio para tener en la reserva un 25 % de este material por si alguna región pudiera necesitarlo o fallaran sus reservas.

Entre esas reservas se incluyen equipos de protección individual (EPIs), respiradores y medicinas. Hay que recordar que la falta de EPIs fue uno de los grandes dramas del inicio de la pandemia cuando se sucedieron las llamadas desesperadas de sanitarios de hospiales de toda España denunciando que trabajaban sin tener equipos de protección o que les faltaban respiradores en la Unidad de Cuidados Intensivos para sus pacientes críticos. Fueron días en que los contagios entre sanitarios resultaron alarmantes.

Castilla-La Mancha, se blinda por ley

Las comunidades autónomas no quieren que aquello vuelva a suceder. Vozpópuli ha repasado entre las diferentes consejerías la provisión de material del que disponen de cara a esos rebrotes. En Castilla-La Mancha, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, anunció el pasado miércoles que la región ha dado el primer paso para establecer una reserva estratégica de material sanitario a través de una Ley que dispone la creación de una Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios para garantizar el suministro de material sanitario en situaciones de necesidad.

En las disposiciones adicionales de esta Ley, detalló el consejero, se proponen medidas específicas relativas al sistema de adquisición de equipos de protección individual hasta el 31 de diciembre de 2020. La reserva estratégica, aclaran desde la Consejería de Sanidad, es el conjunto de existencias mínimas de material sanitario cuyo objetivo es garantizar su disponibilidad de forma que se pueda dar "una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de emergencias, catástrofes o amenazas epidémicas, así como ante cualquier otra situación excepcional que suponga una dificultad en el abastecimiento de material sanitario, equivalente a un mínimo de 120 días de su consumo anual".

Los servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales, cualquiera que sea su titularidad, que desarrollen su actividad en la comunidad autónoma, deberán mantener en todo momento unas existencias mínimas de los productos sanitarios en la cuantía y duración que se determine en la Ley y sus disposiciones de desarrollo con un mínimo de 30 días de su consumo anual, apuntan.

Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para que, con anterioridad al 30 de octubre de cada año, los servicios sanitarios puedan calcular la composición de su reserva estratégica en vigor a partir del 1 de enero del año siguiente. Esas existencias mínimas de material sanitario deberán estar disponibles en instalaciones ubicadas en Castilla-La Mancha. Además, estos servicios deberán cumplir las directrices dictadas por las consejerías de Sanidad y de Bienestar Social.

Según explicó el consejero, los equipos de protección individual (EPI): mascarillas quirúrgicas, FFP2 y FFP3, gafas, guantes, buzos y batas; las técnicas diagnósticas de reactivos -para poder realizar al menos el doble de pruebas que en los momentos de mayor actividad de la pandemia- y una reserva de medicamentos y principios activos que hayan demostrado eficacia en el tratamiento del coronavirus, formarán parte de esa reserva. También los equipos de ventilación mecánica, con la garantía de que funcionan correctamente, añadió.

Hay que recordar que la polémica suscitada en plena pandemia cuando los anestesiólogos de la comunidad denunciaron que 150 respiradores comprados en Turquía por el Gobierno de Castilla-La Mancha (que primero quedaron bloqueados en aquel país) no eran de buena calidad,eran portátiles (no idóneos para su uso en cuidados intensivos) y, encima, son antiguos.

Estocaje de EPI en Andalucía

En Andalucía, indican desde la Consejería de Salud y Familias a Vozpópuli, disponen de una reserva estratégica equivalente a 24 semanas de consumo en periodo epidemia (el Gobierno recomienda 8 semanas, remarcan). El Servicio Andaluz de Salud (SAS) anunció a finales de mayo que está adquiriendo un estocaje de equipos de protección por una inversión de 120 millones de euros, con la intención de cubrir las necesidades de los próximos seis meses.

El material del que está haciendo acopio se compone de 2 millones de test rápidos, 600 millones de guantes, 6 millones de mascarillas FFP2, 1 millón de mascarillas FFP3 o 40 millones de mascarillas quirúrgicas. Además, batas desechables, impermeables, gorros o delantales. El material se concentrraá en tres grandes almacenes en distintos puntos de la geografía andaluza: Sevilla, Granada y en Antequera (Málaga).

La intención de la Consejería es que el estocaje vaya aumentando de cara al otoño/invierno. En el centro de Antequera, además, estará operativo un depósito regional con dispositivos médicos por si se produjera algún tipo de repunte. Será allí donde, por ejemplo, estarán disponibles en unos días más de 300 respiradores del proyecto 'Andalucía Respira'.

Más del 60% de este material de protección se ha comprado a empresas andaluzas con las que la Junta de Andalucía está firmando convenios y contratos a largo plazo y serán los abastecedores principales.

Compra de respiradores en Asturias

En Asturias, el pasado miércoles, el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz participaba en la recepción de un respirador invasivo de altas prestaciones y 28.000 test rápidos donados por el Banco Santander al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El material se suma a otros 8 ventiladores no invasivos que ya entregó la entidad financiera al Servicio de Salud del Principado (Sespa) a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad.

Fernández Muñiz destacaba que el nuevo respirador contribuirá a la reserva estratégica de productos sanitarios. El Sespa ya trabaja para tener esa provisión de materiales de protección para cubrir las necesidades de cuatro meses, que, según este departamento, se han estimado teniendo en cuenta las necesidades máximas del consumo semanal registradas durante el pico de la pandemia. Donaciones en La Rioja Ese mismo día, el Gobierno de La Rioja recibía de la misma entidad bancaria un respirador invasivo modelo S1100 que se colocará en el Área Polivalente de Críticos del Hospital San Pedro de Logroño. La donación se suma a otros ocho ventiladores no invasivos y a 10.400 mascarillas que ya se habían cedido a la comunidad al principio de la pandemia. Además, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, y la consejera de Salud, Sara Alba, visitaban esta misma semana en Arrúbal el almacén del Gobierno regional en el que se acumulan más de diez millones de unidades de material sanitario preparados para hacer frente a cualquier complicación en el sistema riojano de salud.

Según Salud, se trata de más de 6,1 millones de mascarillas, más de 2,5 millones de guantes de nitrilo, 282.000 guantes de látex, más de 178.000 pantallas de protección, 95.500 batas de polipropileno reutilizables, 86.600 gorros, 83.340 patucos, 22.366 batas de algodón, 16.879 mandiles y 2.735 garrafas de hidrogel, además de gafas, calzas, verdugos, buzos, mantas o manguitos. El material sanitario almacenado, proviene no solo de China, sino también de La Rioja.

En Cantabria, según informan desde la Consejería a Vozpópuli, el Sistema Cántabro de Salud (SCS) prevé completar una reserva estratégica de un mínimo de 8 semanas (5 centralizadas en el SCS y 3 en cada gerencia) en base a las instrucciones de los planes de 'desescalada' de ámbito estatal.

Galicia, stock estratégico de equipos

En Galicia, desde el Servicio Gallego de Salud indican a Vozpópuli que se ha creado un "stock estratégico" de equipos de protección individual (gafas y pantallas, guantes de examen, mascarillas respiratorias, buzos, batas), productos sanitarios de protección y desinfección (mascarillas quirúrgicas, calza, gorros, solución hidroalcohólica y desinfectante de superficie) y tests rápidos.

Esta reserva estratégica permite una cobertura de dos meses en función de los consumos que hemos tenido en los meses álgidos de la crisis. Adicionalmente, añaden, se ha ordenado a las Áreas Sanitarias el mantenimiento de un "stock de seguridad" de un mes de estos mismos productos y de otros como el PCR y otros reactivos para la detección del virus.

El Servicio Gallego de Salud ha realizado compras, mediante expedientes de emergencia, de cara a que el abastecimiento esté asegurado hasta principios del año 2021

Además, de los stocks estratégico y de seguridad, tanto las áreas sanitarias como los Servicios Centrales mantienen stocks operativos con los que atienden a los centros de salud y hospitales públicos, centros sociosanitarios y otros dispositivos asistenciales. Hay que resaltar que todas las existencias de material del Servicio Gallego de Salud se mantienen y se distribuyen a través de una Plataforma Logística. Esta plataforma es la única en España que da servicio a un servicio de salud no uniprovincial y ha sido un dispositivo clave en el mantenimiento del suministro durante la crisis sanitaria.

Por último, el Servicio Gallego de Salud indica que ha estado realizando operaciones de compra en estos últimos meses, mediante expedientes de emergencia, de cara a que esté asegurado hasta principios del año 2021 el abastecimiento tanto de material de protección y diagnóstico como de otro material necesario para la actividad quirúrgica habitual.

Murcia puede triplicar sus camas de UCI

Desde Murcia, explican a este digital que la Consejería está preparada para "afrontar nuevas olas epidémicas, tanto con los medios materiales como humanos". Desgranan que en camas habilitadas de UCI tienen capacidad para triplicar las 148 camas actuales en los hospitales públicos, más las 17 de los privados. Dependiendo de la presión asistencial se reorganiza la distribución de los recursos existentes, asignando el recurso cama a las patologías médicas o quirúrgicas.

En material adquirido, Murcia cuenta con 42 respiradores comprados antes de la pandemia y, ahora, el Servicio Murciano de Salud, dispone de 608. Además, hay otros 9 comprados y pendientes de recepción, precisan. Asimismo, se ha realizado contrato para adquirir -están pendientes de entrega- 685.627 batas desechables e impermeables (actualmente 46.803 en stock).

También se ha realizado contrato para adquirir 53.956 gafas de protección, con un stock actual de 4.475; 83.247.040 guantes de nitrilo (actualmente 350.400 en stock); 1.100.120 hisopos (en stock 7.595); 860.933 mascarillas de protección FFP2 (159.380 en stock); 47.628 mascarillas de protección FFP3 (2400 en stock); 18.531.884 mascarillas quirúrgicas (12.773.925 en stock); 43.218 monos integrales en stock y 240.960 tests rápidos en stock (800 pendientes de entrega).

La adquisición de este volumen de material se destina a garantizar que, en caso de rebrote, los centros sanitarios dispongan de un margen de dos meses de seguridad para poder prestar asistencia sanitaria óptima, indican desde el Servicio Murciano de Salud.

En el caso de Canarias, responden a Vozpópuli que actualmente disponen de "material sanitario para 5,1 semanas, pero seguimos trabajando para ampliar los stocks para poder hacer frente a posibles rebrotes".

Plan de compras centralizadas en Madrid

En Madrid, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunció este jueves, en la sesión de control de la Asamblea y en respuesta a una pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que la región está ultimando un plan de compras centralizadas de material de protección para todos los hospitales, que estará en octubre.

Díaz Ayuso ha avanzado que se trata de un acuerdo marco con las empresas del sector y con la colaboración de los equipos de prevención de los hospitales siguiendo el modelo actual, que se ha realizado en la Comunidad de Madrid.

Mascarillas para 9 meses en Castilla y León

En Castilla y León, según informan a Vozpópuli, se ha cerrado una compra para adquirir 2,6 millones de FFP2, por lo que las necesidades estarían cubiertas por 9 meses. Además, se está cerrando una compra para adquirir 200.000 FFP3, por lo que las necesidades estarían cubiertas por 4 meses; se ha cerrado una compra para adquirir 180 millones de guantes, por lo que las necesidades estarían cubiertas por 12 meses.

En el caso de las batas, indican desde la Consejería, se está a la espera de cerrar una compra con varias empresas de la comunidad (Bembibre y Seditex), para cubrir necesidades por 12 meses. Además, se dispone de 538.725 kits diagnóstico covid, de 330 respiradores y 59 ventiladores no invasivos.

Aragón compra por 1,6 millones de euros

En Aragón, la consejera de vicepresidencia Mayte Pérez, ha asegurado que se pretende "hacer acopio" de suministros esenciales, como una acción más dentro de la estrategia de prevención y contención de la pandemia aragonesa. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un paquete de compras de suministros esenciales para afrontar la pandemia por casi 1,6 millones de euros. Un material con el que, según la Consejería, las necesidades sanitarias estarían perfectamente cubiertas.

Así, con este montante, se han adquirido batas de tejido no tejido repelentes a fluidos por importe de 130.303,30 euros, y de batas de tejido no tejido plastificadas por importe de 86.738,85 euros. También batas de tejido no tejido repelentes a fluidos por importe total de 544.879,40 euros y otro pack de batas quirúrgicas estándar por un importe total de 283.696 euros. Por otro lado, se han comprado delantales de plástico por importe total de 31.164 euros, y de desinfectantes para superficies por importe total de 5.887,86 euros.

Asimismo, se ha hecho lo propio con desinfectantes para superficies y productos de base alcohólica en dos adjudicaciones: una por un importe total de 115.056,48 euros y otra por un importe total de 1.633,50 euros. Guantes por importe total de 3.250 euros. Finalmente, se han comprado mascarillas por importe total de 232.320 euros y reactivos para la detección rápida cualitativa del coronavirus por importe total de 148.400 euros.

Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana explican a este digital que cuentan con reserva de material sanitario, que se almacena en el centro logístico de Feria Valencia, para 6 meses. A finales de junio, el Pleno del Consell validó la declaración de emergencia de las contrataciones de suministro de material sanitario por la covid-19 por un importe de 7.106.630,79 de euros.