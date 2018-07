El tribunal escocés dicta la libertad de Ponsatí tras la retirada de la euroorden

Un tribunal escocés ha dictado este lunes la libertad sin condiciones de la exconsejera catalana Clara Ponsatí, después de que la Justicia española haya retirado la euroorden que emitió en su contra en relación con el proceso independentista de 2017 en Cataluña.

En una breve vista, el juez Nigel Ross del Tribunal de Edimburgo ha anunciado la retirada de la petición de extradición por parte de España y ha declarado: "Usted es libre para irse".

Al inicio del proceso judicial el pasado marzo, el juez había decretado que Ponsatí, de 61 años y que se entregó voluntariamente, permanecería en libertad en Escocia con la única medida cautelar de la retirada de su pasaporte, documento que este lunes ha recuperado.

El abogado de Ponsatí, Aamer Anwar, anunció el pasado domingo a través de su cuenta de Twitter la citación de la exconsellera de Ensenyament ante el tribunal escocés: "Mañana 23 de julio vamos ante las cortes de Edimburgo a las 9:30 para testificar la 'humillante caída' de las autoridades españolas. Pedimos la liberación inmediata de las personas encarceladas y el libre retorno de los exiliados".

