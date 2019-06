Sánchez apuñala a Coalición Canaria y se apoyará en UPN para lograr la investidura

Que la política hace "extraños compañeros de cama" lo sabíamos desde que Manuel Fraga importó la frase de Inglaterra en los años 70 para justificarse por haber presentado en el Club Siglo XXI a quien había sido su enemigo acérrimo en la Guerra Civil 40 años antes, el líder comunista Santiago Carrillo.

Pasado el tiempo, varias décadas después, veríamos al PSOE de la gestora teledirigido por Susana Díaz abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy -noviembre de 2016- en medio de la mayor crisis que ha vivido ese partido en democracia.

Ahora bien, lo que no parecía fácil de prever es que Pedro Sánchez, el del "no es no" a Rajoy, el secretario general del PSOE que dimitió para no votarle, fuera a acabar negociando, directa o indirectamente, con Pablo Casado y Albert Rivera para sacar adelante su investidura.

'Navarra Suma' ha ofrecido al PSOE la abstención o el apoyo de sus dos diputados en el Congreso para que la estabilidad de España no dependa del independentismo

Y eso es lo que puede pasar si, finalmente, Ferraz veta un gobierno de la socialista navarra María Chivite con abstención de EH-Bildu para dárselo al ganador de las elecciones del 26-M en aquella comunidad, Javier Esparza, candidato de Navarra Suma, la coalición electoral formada por UPN, PP y Ciudadanos.

En ese caso, advirtió el propio Esparza este miércoles tras ver al Rey Felipe VI en La Zarzuela dentro de la ronda de consultas regias, los dos diputados de esa coalición en el Congreso, ámbos de UPN, podrían abstenerse... Y ese es un escenario que interesa en grado sumo a Sánchez porque le daría la investidura aún en segunda votación."Estamos abiertos a analizar posibles acuerdos que consigan que los independentistas no tengan la llave y no decidan la política de España ni el futuro de los españoles", ha manifestado el regionalista navarro. "Estamos abiertos a analizar posibles acuerdos que consigan que los independentistas no tengan la llave y no decidan la política de España ni el futuro de los españoles", ha manifestado el regionalista navarro.

Y en Canarias, aunque la repercusión es distinta, también se está produciendo una negociación PSOE/PP para quitar el Gobierno de las islas a Coalición Canaria y dárselo al candidato socialista Ángel Victor Torres. Los populares (11 diputados autonómicos) se abstendrían para que, en segunda votación, un acuerdo de PSOE (25), Podemos (4) y Nueva Canarias (5) aupara a los socialistas a la presidencia.

173 a favor, 171 en contra

Lo cierto es que en el Congreso la mayoría absoluta son 176 diputados y, ahora mismo, con la suspensión de Oriol Junqueras (ERC) y los otros tres dirigentes de PDeCAT presos, habría un empate a 173 entre favorables y contrarios a la investidura de Pedro Sánchez en primera votación.

A favor, PSOE 123, Unidas Podemos 42, PNV 6, Compromís 1, PRC 1; y contrarios a la investidura PP 66, Ciudadanos 57, Navarra Suma 2, Vox 24, ERC 14 (sin contar a Junqueras) , PDeCAT 4 (sin contar a Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull), EH-Bildu 4 y Coalición Canaria 2.

Pero si, 48 horas después, en una segunda votación donde solo se exige mayoría simple -más votos a favor-, los dos diputados navarros Sergio Sayas y Carlos García Adanero se abstienen, el candidato socialista a La Moncloa saldría reelegido presidente del Gobierno por 173 a favor, 171 en contra y dos abstenciones.

Claro, que el cinturón sanitario contra el independentismo vasco en Navarra podría, por otro lado, ser contraproducente para que el PNV apoye al candidato socialista -no sirve la abstención. Esta tarde, tras la audiencia con el Rey, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, dará una rueda de prensa en el Congreso y saldremos de dudas.