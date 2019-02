Rivera busca que dirigentes de la vieja guardia del PSOE acudan a la gran protesta contra Sánchez

Ciudadanos intentará que dirigentes de la vieja guardia del PSOE y líderes de pequeñas formaciones políticas acudan a la gran protesta contra Pedro Sánchez el domingo en Madrid. El objetivo de la formación naranja es una movilización lo más transversal posible, que no se circunscriba únicamente a PP, Ciudadanos y Vox y una foto de Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal.

La pugna por liderar la oposición a la mesa de diálogo bilateral de Sánchez con el separatismo, relator mediante, está abierta. PP y Ciudadanos negocian un lema (no está claro si lo habrá), ubicación de sus líderes y otros detalles logísticos para la concentración en la plaza de Colón de Madrid. La idea es que no haya símbolos partidistas y sí muchas banderas de España.

Casado recula con la moción

Rivera ha golpeado primero convocando la protesta. Casado amagó con una moción de censura, pero reculó poco después para sumarse a la movilización. El líder del PP ha revelado una conversación con Rivera y otra con el líder de Vox, Santiago Abascal, para unir fuerzas. "No es momento de excluir a nadie", dicen.

Los flecos del acto -pancarta, lema o posibles discursos- se negociarán en los próximos días. Rivera es el más interesado en que la protesta trascienda a PP y Vox. En el partido naranja trabajan en la posible presencia de viejos líderes del PSOE que han mostrado su disconformidad con las cesiones de Sánchez al separatismo.

En la órbita de Ciudadanos están socialistas como el ex ministro Celestino Corbacho, el ex director general de la Policía y la Guardia Civil Joan Mesquida o el ex alcalde de La Coruña Francisco Vázquez. Los tres han participado más o menos activamente en eventos de España Ciudadana, la plataforma del partido naranja.

Guerra o Redondo Terreros

Rivera también tiene en mente otros nombres. El ex vicepresidente Alfonso Guerra se ha significado últimamente en sus críticas a Sánchez. Y el dirigente vasco Nicolás Redondo Terreros defendió el acto de Rivera en Alsasua (Navarra). La presencia de todos ellos es una incógnita.

Los dos partidos están invitando también a formaciones regionalistas como la navarra UPN o Foro Asturias. También ha confirmado su presencia UPyD, que cuenta todavía en sus filas con la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa.

La concentración tendrá lugar el domingo al mediodía.