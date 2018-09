La repetición de Carmena abre un mar de incógnitas para Podemos e IU en Madrid

La decisión de Manuela Carmena de repetir como candidata a la alcaldía en 2019 abre un mar de incógnitas para las fuerzas políticas de izquierdas en la capital madrileña. De momento, lo único claro es la voluntad de la actual primera edil de presentarse para hacerse de nuevo con el bastón de mando de la capital como líder de una plataforma electoral que deje atrás la experiencia de Ahora Madrid y que ponga por delante los individuos frente a los partidos.

Lo que Carmena dejó patente este lunes tras su anuncio oficial es que, a sus 74 años, no repetirá a cualquier precio. Aunque no quiso dar detalles sobre sus exigencias, sí dio pistas de por dónde irán los tiros de la futura candidatura que dejó abierta a miembros del Partido Socialista. Estas son algunas de las principales dudas que deberán resolverse antes de que comience la campaña para los comicios de mayo de 2019.

¿Cuál será la fórmula jurídica?

Carmena pidió dar por superado el modelo de Ahora Madrid, el partido instrumental que le llevó hasta el Palacio de Cibeles en 2015. La actual regidora aseguró ponerse a disposición de una plataforma que ponga lo personal por delante de lo partidista, pero que ella no impulsará. Eso sí, dijo que tendrá características "absolutamente nuevas, como necesita Madrid". "Cuando las elecciones se convoquen, hablaremos de cómo se va a configurar la candidatura, pautas y programas. Ahora no hablamos de elecciones", zanjó.

¿Cómo se formarán las listas?

La actual alcaldesa puso sobre la mesa su propuesta y no quiso entrar a detallar nada más ni a valorar las fórmulas que tienen previstas los partidos de izquierdas para conformar la candidatura. Eso sí, Carmena quiere tener capacidad de decisión suficiente para rodearse de su núcleo duro y personas de confianza. Algo a lo que la dirección de Podemos ha dado el visto bueno. "Quiero ir con los mejores, pero ahí me quedo", señaló.

En la sede de Princesa 2 no temen salirse de los cánones marcados por el pacto con IU a nivel estatal para 2019, con tal de conseguir el fin último revalidar una de las alcaldías más importantes para su futuro en las generales de 2020. Eso sí, dejan claro que harán primarias internas para elegir a los candidatos que se presenten después en las listas y no tienen duda de que sea cual sea la fórmula final, "habrá acuerdo" con Carmena.

¿Qué ocurrirá con los ediles críticos?

La regidora pidió "aprender" de la experiencia de Ahora Madrid, pero dejó caer los "problemas, no solo estructurales, sino también de desarrollo de esta primera plataforma". "No se previó cómo continuaría y, a partir de ahí, se generaron partidos que no había y de alguna manera han venido a dificultar ese primer proyecto que era más amplio y relacionado con la gestión que con los compromisos puros de los partidos políticos". Precisamente, Carmena no quiere volver a encontrarse con la oposición interna que han ejercido varios de los concejales 'díscolos' a lo largo de su primer mandato. Principalmente Rommy Arce, Montserrat Galacerán y Pablo Carmona, quienes ni siquiera acudieron a la rueda de prensa de este lunes.

¿Quién irá de número dos?

La primera edil siempre ha reivindicado su independencia del partido morado. La regidora madrileña detalló que este domingo se había reunido con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, por "pura deferencia". Y una de las grandes preguntas que planean sobre la futura candidatura es quién le acompañará como número dos. En la anteriores elecciones de 2015, la formación morada no se presentó, sino que sus miembros se integraron en el partido instrumental. Una de las figuras más destacadas del partido en el actual Ayuntamiento es Rita Maestre, que ha ejercido como portavoz del Consistorio a lo largo de este mandato y mantiene una estrecha relación con la alcaldesa.

Lo lógico a ojos de Podemos sería que el ex Jemad Julio Rodríguez sea quien acompañe a Carmena como número dos

Sin embargo, siguiendo la lógica de las listas cremallera, lo lógico a ojos de Podemos sería que el ex Jemad Julio Rodríguez sea quien acompañe a Carmena en el segundo puesto de la lista. Con un perfil experimentado como el de Carmena, ocupa el puesto de secretario general en la capital. Es la apuesta de Iglesias, después de que no consiguiese escaño primero por Almería (2015) y después por Zaragoza (2016). Deberá pasar, eso sí, por las primarias internas del partido y competir con Maestre.

¿Qué papel tendrá IU?

El anuncio de Carmena no cayó bien en las filas de Izquierda Unida, donde ya muestran abiertamente su malestar por la posible fórmula que pueda proponer finalmente para conformar las listas al margen de las siglas de los partidos. De hecho, nada más conocer la noticia, portavoces del partido en la capital insistieron en su apuesta por el formato de coalición electoral, frente a la "plataforma de individuos" de Carmena. Todo ante el temor de ver perjudicada su actual cuota de poder en el Gobierno municipal. "Aquí hay sitio para todas las personas, estén militando o tengan carnet de lo que tengan", dijo Carmena en un guiño explícito a los socialistas.