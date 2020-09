José Manuel Franco: "Hablar ahora de una moción de censura es absolutamente irresponsable"

José Manuel Franco (Puebla del Brollón, Lugo, 1957) es el Delegado del Gobierno en Madrid y el líder del Partido Socialista de Madrid (PSM). Franco lleva meses alentando una moción de censura contra el Gobierno de la Comunidad, que preside la popular Isabel Díaz Ayuso. El dirigente socialista ha dicho que estaría incluso dispuesto a ceder a Ciudadanos a la presidencia con tal de descabalgar al PP.

Franco matiza estas palabras en una entrevista con Vozpópuli. El delegado del Gobierno asegura que hay motivos para censurar la gestión de Ayuso, pero que abrir este debate ahora es "absolutamente irresponsable". Y se emplaza a un futuro incierto todavía en el que la pandemia del coronavirus se dé por superada. Franco admite también que no ha tenido contactos ni con el partido naranja, ni con Más Madrid, de Íñigo Errejón, que es imprescindible para hacer prosperar esta moción.

El líder del PSM sostiene que su papel institucional como delegado del Gobierno no está reñido con su otra piel de máximo responsable del PSOE en Madrid. Asegura que su relación con Ayuso es "educada" y reniega de declaraciones como las de su compañero de filas Óscar Puente. El alcalde de Valladolid cuestionó el "equilibrio mental" de la presidenta madrileña. "Jamás utilizaré el insulto para descalificar a ningún adversario político", dice Franco.

¿Está realmente dispuesto el PSOE de Madrid, que ganó las elecciones autonómicas, a ceder la presidencia de la Comunidad a Ciudadanos en una moción de censura?

Si la situación de desgobierno o pésima gestión se siguiera produciendo en Madrid hay que plantearse en serio la posibilidad de una moción de censura. Teniendo en cuenta que hemos sido nosotros, los socialistas, los que hemos ganado las elecciones, el candidato a presidente tendría que ser un socialista. Lo que ocurre es que llegados a un estado casi de necesidad estaríamos dispuestos a estudiar otras posibles opciones que no pasaran necesariamente porque el candidato fuera socialista. Es lo que dije y lo mantengo.

¿Ha hablado usted con Íñigo Errejón? Incluso aunque Ciudadanos cambiara de opinión, Más Madrid sería imprescindible.

No. Y ése es otro tema importante. La moción de censura no se puede plantear sin tener en cuenta las posibilidades de que pueda tener de éxito. Habría que hablar con el resto de fuerzas políticas que eventualmente estarían dispuestas a apoyarla. Es otro de los pasos que habría que dar. Pero ahora mismo no es el momento.

Dice que "no es el momento". Y, además, el vicepresidente de la Comunidad y líder naranja en la región, Ignacio Aguado, ha dicho que no. ¿Tiene sentido seguir con este debate?

Pensar en estos momentos en una moción de censura es absolutamente irresponsable. Ahora mismo lo que debe primar es la lucha de todos juntos contra la pandemia. Hasta que no superemos la pandemia, hasta que no la controlemos, hablar de mociones de censura es bastante irresponsable. Dicho esto, y a mi entender, el Gobierno de Madrid no está haciendo una buena gestión. El último caso espectacular y bochornoso es el inicio del curso escolar. La comunidad educativa no se merecía ese trato por parte de la Comunidad. Y es solo un ejemplo.

Usted asegura que una moción de censura ahora es irresponsable, pero lleva meses alentándola.

Sería irresponsable presentarla ahora mismo, en esta situación.

Pero entonces, ¿por qué una moción de censura por la gestión del coronavirus?

Hay datos que son evidentes y concluyentes. En la fase de desescalada, cuando la Comunidad de Madrid quería dar algunos pasos que el Ministerio de Sanidad juzgaba poco adecuados, se les pidió un esfuerzo en atención primaria y en la búsqueda de rastreadores. Es evidente que la atención primaria en la Comunidad de Madrid no está en su mejor momento; es evidente que la atención primaria no ha recibido las inversiones necesarias, no solo ahora sino en los últimos años; es evidente que la inversión en Sanidad en Madrid es de las más bajas de España; y es absolutamente evidente que no se han encontrado los rastreadores necesarios, pese a la oferta generosa y responsable del Gobierno de España de poner rastreadores del Ejército a disposición de las comunidades autónomas. Son datos objetivos. Insisto, parto de la base de que todas las administraciones, por supuesto las autonómicas también, quieren resolver el problema de la pandemia. Pero es cierto también que ha habido unas determinadas lagunas en la gestión de la crisis y no estoy diciendo nada grave, ni nada nuevo si lo expongo como lo hago ahora.

Esas mismas lagunas de gestión en el Gobierno nacional son las que han llevado a España a tener los peores datos de la pandemia en Europa. ¿Estaría justificada entonces una moción de censura contra Pedro Sánchez?

No tiene nada que ver. No es una cuestión partidista. El Gobierno de España ha ido reaccionando en función de los datos científicos que tenía en cada momento y con prontitud. Ha decretado el estado de alarma, que se ha mostrado efectivo para buscar soluciones. Y ahora estamos hablando ya de que hay determinados conocimientos y datos objetivos que debieran llevar a las administraciones, en este caso autonómicas que tienen las competencias en Sanidad, a tomar determinadas medidas. Y parece evidente, por lo que sea, que esas medidas no se han tomado.

¿Usted cree entonces que no son comparables los errores de uno y otro lado? Lo digo porque muchas comunidades también lo están pasando mal, pero la oposición no alienta mociones de censura.

También depende de la composición de los gobiernos de cada comunidad. A los socialistas de Madrid, la moción de censura nos la hicieron las tres fuerzas de derechas. Los socialistas ganamos las elecciones y no estamos gobernando. La situación que se da en Madrid no es comparable con otras comunidades, ni muchísimo menos.

¿Cree que es institucionalmente sano y la mejor manera de luchar todos juntos que el delegado del Gobierno defienda una moción de censura contra un Gobierno autonómico?

Lo que hago como secretario general del PSM y ciudadano de Madrid es mostrar mi preocupación por la situación. Si tengo preocupaciones como cualquier ciudadano de Madrid mi obligación es manifestarlas. Dicho todo esto, y lo he repetido hasta la saciedad, estoy dispuesto desde mi responsabilidad como delegado del Gobierno a colaborar lealmente con todas las instituciones, Comunidad de Madrid y Ayuntamientos. Y creo que durante la fase más dura de la pandemia así lo he acreditado. Creo que una cosa no está reñida con la otra. Tengo mi opinión como secretario general del PSM y ciudadano, pero al mismo tiempo máxima lealtad institucional para colaborar con el conjunto de administraciones.

¿Cómo es su relación con Isabel Díaz Ayuso?

Es una relación educada.

Su compañero del PSOE Óscar Puente cuestionó el "equilibrio mental" de Ayuso. ¿Comparte esa afirmación?

No la comparto. Por supuesto que no. Tengo diferencias políticas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero llevo ya muchos años en política y nadie podrá decir que yo haya insultado personalmente a nadie. Puedo ser más o menos duro en mis intervenciones, pero jamás utilizaré un insulto para descalificar a ningún adversario político.

En cualquier caso, ese papel que juega usted como líder de la oposición a Ayuso, ¿no debería ejercerlo su portavoz en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo?

Ángel Gabilondo y el grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid con él al frente han hecho cosas que pasan desapercibidas pero que son importantes. A propuesta del Grupo Socialista se creó la comisión de investigación para ver qué ha pasado en las residencias. Y también a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista se ha creado una comisión para la reconstrucción. Y me gustaría recordar que Ángel Gabilondo y yo fuimos los primeros en mostrar nuestra predisposición a un gran acuerdo de reconstrucción en Madrid. El papel de Gabilondo es el de oposición responsable, y creo sinceramente que dentro de sus posibilidades está haciendo lo que debe hacer: una oposición seria, responsable y constructiva.

¿Seguirá Gabilondo en el cargo o se le buscará una salida?

No. Él se ha ganado el respeto no solo del partido sino de los madrileños. Se merece el máximo respeto, apoyo y consideración.

Hay quién dice que esta operación de colocar a Ciudadanos en la presidencia de la Comunidad de Madrid forma parte de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

Son dos cosas absolutamente independientes una de la otra. España necesita unos Presupuestos. Y del mismo modo que digo que todos tenemos que ser responsables para luchar juntos contra la pandemia, de igual modo tendría que ser exigible esa responsabilidad al conjunto de fuerzas políticas en el ámbito nacional. Son necesarios unos Presupuestos. Y creo que Ciudadanos está dispuesto a hablar, cosa que la sociedad española valorará. No veo que tenga que existir una relación causa efecto entre lo que suceda con los Presupuestos y lo que pueda pasar en el futuro en la Comunidad de Madrid.