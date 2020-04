El PP cree que los 'Pactos de la Moncloa' son un "invento de Iván Redondo"

Pablo Casado se opone a reeditar otros Pactos de La Moncloa (1977) pero no solo por razones políticas de fondo -cree que un Pedro Sánchez en apuros intenta darle el abrazo del oso- sino porque el PP rechaza "contribuir al vaciamiento" de un Parlamento ya muy descapitalizado por la ausencia obligada durante el confinamiento , aseguran a Vozpópuli diversas fuentes de ese partido.

Aún así, no hará como Santiago Abascal (Vox) y, por respeto institucional, acudirá a la llamada del presidente del Gobierno si le convoca en La Moncloa. Ni siquiera le reclamará una reunión pública previa entre ambos como líder de la oposición para diferenciarse del resto de dirigentes, pero antes exige saber "para qué" les llama y si eso mismo se puede hablar y negociar en el Congreso a partir de su reapertura controlada, el lunes 13 de abril.

"Primero tienen que llamar y nos tendrán que contar en qué consiste este nuevo invento de Redondo", asegura de forma gráfica una fuente muy próxima al presidente del PP poniendo relieve la máxima desconfianza que se da ahora mismo entre populares y socialistas, después de que Sánchez haya estado dos semanas sin hablar por teléfono con el líder de la oposición.

Casado y los suyos creen que, como el famoso pico de infectados no acaba de llegar y, sobre todo, ya estamos en casi 16.000 muertos, Sánchez necesita "una cortina de humo para ocultar las cifras" y se ha sacado un conejo de la chistera como lo demuestra, insisten, la "infame" intervención de la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, poco después de que su jefe de filas desde la misma tribuna de oradores este jueves.

El problema, insisten en la sede de Génova, es que la España de hoy no es la de hace 43 años, cuando todo estaba por hacer y el país estaba atravesaba un difícil cambio de régimen, de dictadura a democracia. Ahora lo único que cabe negociar es un hipotético apoyo de la oposición al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 2021, eso sí, bajo unos criterios "absolutamente diferentes" a los que contiene el pacto de Gobierno PSOE-Podemos.

El presidente del PP ya se lo ofreció a Sánchez tras las elecciones del 28 de abril, también tras la repetición del 10 de noviembre, si no pactaba la investidura con los independentistas catalanes, y lo volvió a hacer el mismo día en que se aprobaba el estado de alarma. Sin embargo, tras el polémico decreto aprobado por el Consejo de Ministros paralizando casi toda la actividad económica, que el PP se negó este jueves a apoyar en el Congreso, Pablo Casado ha endurecido sus discursos para hacer hincapié en que tiene su apoyo para el estado de alarma -de hecho ya ha votado a favor en su aplicación y en las dos prórrogas- pero no "para arruinar España".

No es sincera la repentina vocación pactista de quien ni llama en 10 días a quien le aprueba un confinamiento nacional. No hay que tender cortinas de humo, ni apropiarse de acuerdos históricos. No están en juego, al menos por nuestra parte, no sé si por los socios del Gobierno.