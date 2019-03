El secretario de Estado de Seguridad durante el 1-O, José Antonio Nieto, ha comparecido este lunes como testigo en el juicio del procés del Tribunal Supremo, donde ha denunciado que la dirección de los Mossos d'Esquadra no mostraron el más mínimo interés en evitar el referéndum.

"No tengo constancia de que los Mossos en ningún momento mostraron el más mínimo interés en orden de evitar el referéndum. Desde que comenzó esa tarea de concretar y buscar esa acción la actitud de la dirección de los Mossos fue muy reacia a formar parte de esa coordinación", ha dicho el ex número dos de Interior, quien ha declarado que el 20 de septiembre se vivieron hechos violentos que les hicieron temer por la integridad de los agentes que estaban en el interior de la Consejería de Economía haciendo un registro por orden del juez.

Se ha referido en varias ocasiones a la actitud del entonces responsable de los Mossos, José Luis Trapero, quien se mostró en contra de que la Fiscalía nombrase al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, coordinador de las fuerzas de seguridad de cara a la consulta. "La actitud de la dirección de los Mossos fue muy reacia a formar parte de esa coordinación y ejercerla realmente", ha añadido.

Nieto ha reiterado durante el interrogatorio que, a su juicio, si los Mossos hubieran manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, "el referéndum no se hubiese celebrado". "Estoy convencido de que se habría desconvocado", ha insistido.

Violencia "organizada" y "realidad paralela"

Durante el interrogatorio del fiscal Javier Zaragoza, Nieto ha asegurado que hubo "incidentes violentos" cada vez que actuaban efectivos de la Guardia Civil en un intento por detener la logística del referéndum días antes del 1-O. "Nos llevaron a pensar que no era espontánea, sino que había una organización", ha indicado.

El testigo se ha dicho sorprendido ante la postura del Govern. En concreto, la mostrada por el exconseller de Interior Joaquim Forn -acusado en esta causa-, quien en una carta el 22 de septiembre aseguró que no había habido "ningún tipo de concentración tumultuosa" durante el 20-S frente a la Consejería de Economía, que habían sido "pacíficas y familiares".

El que fuera número dos de Interior ha señalado que, tras aquellos hechos, se advirtió a la Generalitat de Cataluña del riesgo para la seguridad que conllevaba no desconvocar la consulta ilegal. Sin embargo, ha explicado que en el Goverm "se había creado un clima que había una realidad paralela".

Fuerza "proporcionada"

"Podía haber muchas personas que fuesen parte de una estrategia que, en lo mediático, funcionó. Todo el relato del movimiento independentista llevó a que la noticia fuese que el perro muerde al hombre y no que el hombre muerde al perro. Se le dio la vuelta", ha dicho. Para Nieto, la situación desde los días previos al 1-O era "surrealista". "Todo fue surrealista: hablábamos de cómo evitar el 1-O con quienes lo habían convocado", ha dicho sobre la Junta de Seguridad celebrada el 28 de septiembre.

El ex secretario de Estado formó parte en el operativo de seguridad desplegado el 1-O como máximo responsable en la toma de decisiones de las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado. Durante su declaración de más de una hora, ha hecho un relato en el que ha denunciado que la Generalitat de Cataluña "no le reconocía al Estado el derecho de tomar decisiones en Cataluña" y ha respaldado la actuación de la Policía y la Guardia Civil que, a su juicio, no sólo fue "proporcionada", sino "ejemplar"."Sí hubo empleo de la fuerza, no hubo carga policial", ha añadido.