Los socialistas navarros, optimistas con la formación de un gobierno de izquierdas

Chivite se ha reunido este jueves con el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, dentro de la ronda de contactos que Hualde comenzó este miércoles con los grupos parlamentarios. Le ha acompañado el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz.

En rueda de prensa tras el encuentro, Chivite ha manifestado que ven "voluntad" en las formaciones con las que quieren llegar a acuerdos. "Vemos ese espíritu constructivo, de suma y es importante un programa de futuro, de gran peso social y que tenga como eje trabajar en la convivencia", ha señalado.

Ha expuesto así la dirigente socialista que en la pasada legislatura "más del 75 por ciento de las iniciativas legislativas las votamos a favor". "Queremos seguir avanzando en las leyes que se aprobaron en la legislatura pasada", ha dicho, para señalar que es cierto que "en otras cuestiones con las formaciones nacionalistas no estamos de acuerdo".

Chivite ha señalado que se ha hablado entre las cuatro formaciones que "habrá que pactar las discrepancias". "Habrá que coordinar los desacuerdos", ha dicho, para señalar que "es evidente que en torno al TAV no hay posiciones comunes, pero hay 40 de los 50 parlamentarios que están de acuerdo con el TAV".

Preguntada sobre política lingüística, la socialista no ha entrado y ha dicho que "tenemos que llegar a acuerdo de programa a 23 y es nuestra voluntad llegar a acuerdos". "Hay más cosas que nos unen a los cuatro partidos", ha expuesto.

Veto a Bildu

En ese sentido, ha manifestado que no acordarán con EH Bildu un programa de gobierno y "luego en el día a día nos tendremos que entender con todos porque es el funcionamiento normal del Parlamento".

Ha esperado que "no se agote el plazo del 26 de agosto" para llegar a un acuerdo de gobierno. "Las dilaciones son malas compañías cuando no están justificadas", ha dicho, para comentar que hay que "dejar claro el programa de gobierno que queremos". "Me gusta hacer las cosas bien y si es en el menor plazo de tiempo, mejor. Llegar de cualquier manera, tampoco", ha apuntado.

Sobre la posibilidad de que la política nacional pueda afectar a la formación de Gobierno en Navarra, María Chivite ha afirmado que "el PSN ya tomó la decisión hace tiempo de cuál era el gobierno para esta legislatura y seguimos en ese camino". "No tiene por qué afectar al camino que hemos emprendido", ha indicado.

No obstante, ha señalado que "la derecha es capaz de hacer cualquier cosa para no perder poder o gobernar y está utilizando a Navarra como instrumento para debilitar la investidura de Sánchez, utiliza a Navarra como elemento de confrontación política". "¿Qué no hará la derecha para volver a gobernar? Cualquier cosa, hemos visto de todo", ha criticado.

Además, la dirigente socialista ha señalado que el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, "sabe lo que estamos haciendo, no hay nadie en España que no sepa lo que estamos haciendo". "He hablado con secretarios generales de otras CCAA y hay perfecta coordinación con Ferraz, que sabe lo que estamos haciendo. Lamentablemente somos foco de noticias que a veces nada tienen que ver con la realidad", ha apuntado.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno navarro sea de coalición, Chivite ha pedido ir "paso a paso" y ha señalado que "ahora estamos en el programa, sabemos qué queremos construir y luego vendrá el siguiente paso". "Nos estamos tomando en serio el programa de gobierno. Ahora trabajaremos en las aportaciones, me gustaría que fuera lo antes posible y que esté bien hecho", ha asegurado.