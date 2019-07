La arenga estajanovista de Robles ante el bloqueo político: "España no se para, España no está de vacaciones"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aprovechó la presentación de un cómic para niños en el que se relata la gesta de Juan Sebastián Elcano alrededor del mundo para dejar claro que España “no se para ni está de vacaciones” en medio del bloqueo político.

Como viene siendo habitual en sus últimas intervenciones públicas, Robles cargó contra aquellas fuerzas políticas que prefieren el “cuanto peor, mejor” en este momento sin candidato a la investidura y con el riesgo serio de que haya una repetición de elecciones.

“España no se para, España no está de vacaciones. Puede estar la gente en las playas, pero el espíritu que tiene España es el de audacia, emprendimiento, el de Elcano. Ese espíritu no tiene vacaciones nunca”, subrayó la ministra, quien insistió en que siente “vergüenza” cuando ve a políticos “que tratan de buscar lo negativo de España, de dividir y no de unir”, aunque no citó a nadie expresamente.

“De la Historia hay que sacar consecuencias”, advirtió la titular de Defensa antes de “darles un toque de atención a los que sólo piensan en lo negativo” en estos momentos. “En las cosas malas no ven todo lo positivo que tiene España y todo lo positivo que podría ser, trabajando todos juntos y permitiendo que hubiera una normalidad”, opinó la ministra.

"No podemos estar de vacaciones"

Robles señaló en su alegato final que, en estos momentos de incertidumbre política, lo último que hay que hacer es pensar en un merecido descanso. “España no está nunca de vacaciones. No podemos estar de vacaciones porque es mucho lo que tenemos que hacer”, concluyó en una sala en la que estaban los altos cargos del Ministerio.