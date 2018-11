Los 27 líderes europeos aprueban el controvertido acuerdo del brexit

"Es un día triste...pero es el mejor acuerdo posible". El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha confirmado que los Veintisiete miembros de la Unión Europea han dado su respaldo político al acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea y a la declaración con los términos de su relación futura una vez consumado el brexit.

"Los Veintisiete han respaldado el acuerdo de retirada y la declaración política sobre las futuras relaciones entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido", escribió Tusk en su cuenta de Twitter, quién antes había recordado el lema de la 'cumbre', "los amigos, serán amigos hasta el final", en la que se ha dado el primer paso formal para romper una compleja relación que ha durado 45 años, tras 17 meses de negociaciones.

"Es el mejor acuerdo posible", dijo por su parte el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, a su llegada a la cumbre, sin dejar de recordar que el de este domingo "es un día triste, una tragedia".

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.