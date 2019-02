Irene Lozano rectifica por comparar el referéndum ilegal catalán con una violación

La secretaria de Estado para España Global, Irene Lozano, se ha disculpado por haber explicado la gravedad de celebrar el referéndum independentista de Cataluña comparándolo con una violación: "Anoche no hice la mejor de las comparaciones", ha reconocido.

La responsable de velar por la imagen y reputación de España en el mundo fue entrevistada la noche del miércoles en directo en el programa Sky News de la cadena británica y preguntada por el juicio del 'procés' que se sigue en el Tribunal Supremo.

En un momento de la entrevista, Lozano planteó que lo que se está juzgando es que los catalanes "querían organizar un referéndum pero no tenían permiso para hacerlo".

El sexo no está prohibido al igual que votar no está prohibido, pero no puedes hacerlo a la fuerza, necesitas permiso porque si no es una violación

Y para que no quedaran dudas, añadió "la metáfora del sexo que siempre utilizo para explicar este tema: el sexo no está prohibido al igual que votar no está prohibido, pero no puedes hacerlo a la fuerza, necesitas permiso porque si no es una violación".

Sorprendido, el periodista Dominic Waghorn preguntó: "¿Estás comparando organizar un referéndum con una violación?".

"No", contestó la secretaria de Estado, "lo que digo es que cualquier acto que hagas es diferente si lo haces con permiso o sin. Lo que yo he dicho es que el sexo está bien, pero si no tienes permiso se convierte en violación. Y votar está bien, pero si no tienes permiso se convierte en una ofensa penal".

Rectificación

Horas más tarde, Lozano reconocía en su cuenta de Twitter que no ha sido "la mejor de las comparaciones".

"Trataba de explicar la diferencia entre hacer las cosas con o sin el consentimiento de los afectados. El referéndum del 1-O se hizo sin el acuerdo de la mitad de la sociedad catalana y la ha dejado dividida", explicaba.