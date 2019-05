El 'no' de Coalición Canaria deja la investidura de Sánchez en manos de la ERC del preso Junqueras

Si para algo ha servido la constitución del Congreso este martes es para constatar que la investidura de Pedro Sánchez está todavía lejos en el horizonte político; igual ni siquiera se solventa en una primera ronda de consultas del Rey en junio/julio... y nos vamos a un escenario parecido al de diciembre de 2015 aunque sin la amenaza de mayoría alternativa (PP, Ciudadanos, Vox).

Y no solo por el espectáculo republicano de acatamiento sui géneris de la Constitución por parte de los 22 diputados independentistas de ERC, PDeCAT, Compromis, las Mareas, Bildu, o por la respuesta airada de Vox e incluso Ciudadanos, sino porque el Pleno arrojó señales inquietantes para el PSOE en cuanto a la estabilidad de la legislatura.

El partido mayoritario cuenta solo con 123 diputados, la cifra más baja en 40 años desde la que iniciar una negociación de una investidura; lo cual ha propiciado que en los últimos días dirigentes socialistas estén virando hacia la posibilidad incluso de un gobierno de coalición con Unidas-Podemos (sin descartar incluso que Pablo Iglesias o alguien próximo entre en el Ejecutivo), y lograr así una mayoría más amplia de salida.

Mayoría con 174 diputados

Pero el problema ya no es sumar esos 165 diputados socialistas (123) y 'morados' (42); el problema es que con PNV (6), Compromis (1) y Partido Regionalista de Cantabria (PRC) (1), Pedro Sánchez solo llega a 173 escaños.... y necesitará, en el mejor de los casos 174. Porque la mayoría absoluta quedará en esa cifra, no en 176, si ERC y el PDeCAT no sustituyen a los diputados presos.

Es decir, que si Oriol Junqueras insiste en su NO en en las dos votaciones que conlleva toda sesión de investidura, 48 horas mediante -la primera exige mayoría absoluta, la segunda un voto más-, se acabó lo que se daba. Y vuelta a empezar allá por julio. El Rey Felipe VI tendría que realizar una segunda ronda y nos iríamos a una investidura en agosto/septiembre; que hay dos meses de plazo desde la primera votación.

El preso Junqueras, que sabe que tiene a Pedro Sánchez en sus manos si quiere una investidura rápida, se acercó a decirle al escaño: "tenemos que hablar"

De momento, desde La Moncloa y la Dirección socialista se insiste en que no cuentan con los 15 votos -o abstenciones- de ERC para la investidura; prefieren agarrarse a la convicción de que sin mayoría alternativa y con el compromiso republicano de que no forzarán una repetición de elecciones, al final se abstendrán.

Pero es que, aún así, las dos diputadas de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas y Guadalupe González Taño, que tienen la llave del diputado 174, este martes dieron sus votos tanto a Meritxell Batet para presidir la Cámara como a la ya ex presidenta, la popular Ana Pastor, para vicepresidenta tercera.

"No te preocupes"

El gesto, según fuentes del partido canario a Vozpópuli, dice mucho de lo que va a ser su actitud toda la legislatura. A a cuatro días de las elecciones autonómicas del 26 de mayo y a la espera de ver con quien tendrá que pactar CC para conservar el gobierno de las islas, insisten en que no apoyarán ninguna investidura cuyo programa sea pactado previamente con un partido "populista" como Unidas Podemos.

De momento,Junqueras, sabedor de que tiene al presidente del Gobierno en funciones en sus manos, se acercó este martes a su escaño a susurrarle: "Tenemos que hablar" y el inquilino de La Moncloa, según la lectura de labios que hace el PP, le dijo: "No te preocupes".

Junqueras al presidente del Gobierno:-“Tenemos que hablar”El presidente del Gobierno:- No te preocupesVotar PSOE el domingo es decirle a ERC “no te preocupes”.Lo único que puede preocupar a Junqueras y a los juzgados por golpistas es un voto al PP#VergüenzaInternacionalpic.twitter.com/SwDPmSt635 — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) May 21, 2019

Desde el PSOE, sabedor del impacto de ese vídeo, se tardó pocos minutos en salir a replicar que "todo dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía"; nada de autodeterminación.

Pero lo cierto es que un buen 'termómetro' de lo que vaya a ocurrir será la reunión de la Mesa del Congreso que tiene que convocar Batet con cierta urgencia -hoy, miércoles, se ve con el Rey- para suspender a Junqueras y los otros tres diputados presos del PDeCAT -Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull-.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que es "obvio" que van a ser suspendidos, pero tanto en el PSOE partido como en Unidas-Podemos, partidos que tienen la mayoría en la Mesa, son partidarios de tomárselo con calma; por de pronto, parece que quieren pedir un informe a los letrados y decidir la semana que viene... que las urnas del 26 de mayo ya habrán decidido presidentes autonómicos y alcaldes.