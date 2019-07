Los últimos Presupuestos de Montoro, camino de ser los más longevos tras la investidura fallida de Sánchez

Pedro Sánchezperdió este jueves la segunda votación de su investidura. Eso significa que si en dos meses los grupos parlamentarios no alcanzan un acuerdo para formar Gobierno, España vivirá unas nuevas elecciones el 10 de noviembre. Y no sólo eso, el bloqueo parlamentario provoca que no se puedan aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, por lo que continuarán vigentes los realizados por Cristobal Montoro, ministro de Economía del último Gobierno de Mariano Rajoy.

Este hecho, el prorrogar unos PGE durante dos años consecutivos, marca un hito en la historia política de España. Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por EFE indican que hasta ahora sólo había seis casos de extensión de la vigencia de unas Cuentas, pero nunca más allá de un segundo año (como va a ocurrir ahora).

Montoro, el protagonista de las actuales Cuentas, aseguró este jueves que "se demuestra que se hizo bien, para durar a medio plazo y sabiendo que iba a tardar en llegar un Gobierno estable". Además, resaltó que aunque se aprobó con un Gobierno en minoría, esos PGE se pactaron con otros partidos como Ciudadanos, PNV o Coalición Canaria.

Es más, en caso de nueva prórroga, algo que en el momento actual parece bastante probable, el exministro de Hacienda acumularía nueve años consecutivos firmando la política de ingresos y gastos del Estado. "Los datos ahora son muy buenos y contundentes gracias al Presupuesto que hicimos y que sigue en vigo", indicó.

Diseñado por el PP, aprobado por el PSOE

A pesar de que su autor intelectual es el exministro Montoro, las Cuentas de 2018 fueron definitivamente aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y fue así porque el socialista ganó la moción de censura a Rajoy durante el trámite parlamentario de los Prespuestos.

El actual escenario de desgobierno está muy marcado por los Presupuetos, aunque no por los de Montoro. Y es que el rechazo de la Cámara Baja a las Cuentas elaboradas por el Ejecutivo de Sánchez, realizadas por la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, propició el adelanto electoral y el actual bloqueo que vivimos ahora.

De hecho, fuentes parlamentarias consultadas por EFE explican que aunque los PGE se puede prorrogar de forma indefinida, hay una ley no escrita en la que un Gobierno que no consiga aprobar sus Cuentas deberá convocar elecciones, tal y como pasó con el actual Ejecutivo socialista.