Iglesias acusa a Sánchez de irresponsable: "O quiere elecciones o pretende negociar en el último minuto"

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha cargado este sábado contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de no querer reunirse con su formación hasta el próximo día 10 de septiembre.

"Sánchez no nos ha contactado en todo agosto y no tiene previsto que nos veamos hasta el día 10. Si la investidura sólo puede ser entre el 17 y el 20, una de dos: A) Quiere elecciones y no busca acuerdos B) Pretende negociarlo todo en el último minuto", ha señalado Iglesias en su cuenta de Twitter en un mensaje que va acompañado por un calendario con las fechas hábiles para evitar una repetición electoral.

"¿Es esto responsable", ha agregado el líder de Unidas Podemos.

pic.twitter.com/QP7212oNc2 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) August 31, 2019

Durante la última semana, desde el PSOE se ha insistido en la imposibilidad de un Gobierno de coalición con Podemos por no ser "de fiar".

En tanto, a poco más de tres semanas para el 23 de septiembre, fecha límite para formar Ejecutivo o convocar nuevamente a elecciones generales anticipadas, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha ido a pasar el fin de semana la finca de Quintos de Mora, en localidad de Los Yébenes (Toledo).

En agosto de 2018 se encerró allí con sus ministros para diseñar el nuevo curso político. Un Consejo de Ministros que entonces Moncloa defendió como una reunión para conformar "una potente agenda de cambio" y "fijar objetivos más allá de la legislatura", pero que acabó por escenificar las diferencias internas entre los ministros de Sánchez.

Última oferta a Podemos

Esta histórica finca toledana de más de 6.800 hectáreas, propiedad del Estado desde 1942, vuelve a ser el lugar de retiro elegido por Sánchez a pocos días de presentar públicamente la que se espera sea su última oferta a Unidas Podemos para intentar conseguir el apoyo de la formación y evitar una repetición electoral.

Según fuentes socialistas a las que ha tenido acceso Vozpópuli, el presidente del Gobierno en funciones presentará una propuesta abierta de "programa común progresista" en un acto público el próximo martes 3 de septiembre. Este documento incluirá las 300 medidas que deben ser la base de un acuerdo programático para un Gobierno progresista.