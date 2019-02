ERC explora incorporar a sus listas para el Congreso a diputados de Catalunya-En Comú Podem, el grupo de Ada Colau en el Parlament. Así lo ha reconocido este lunes la portavoz de los republicanos Marta Vilalta tras la reunión de la Ejecutiva en Barcelona. ERC mantiene contactos con la plataforma 'Sobiranistes' liderada por Elisenda Alamany y Joan Josep Nuet, también diputado catalán y líder de EUiA.

Alamany abandonó la semana pasada el grupo de los 'comunes' en la Cámara catalana y ahora se perfila para acompañar como número dos a Gabriel Rufián en las listas al Congreso.El diputado republicano está dispuesto a repetir por tercera vez como candidato y se presentará a las primarias convocadas por el partido.

Rufián fue el cabeza de cartel en las elecciones generales de diciembre de 2015 y en las de junio de 2016, por lo que sería su tercera vez con el partido de Oriol Junqueras a pesar de que hace más de tres años anunciase que "en 18 meses" abandonaría su escaño. Ahora, necesita presentar los avales de un tercio de la Ejecutiva, de un 25% de miembros del Consell Nacional o de un 5% por ciento de los militantes.

Alamany y Nuet, el ala indepe de Colau

Tras su salida del grupo de los 'comunes en el Parlament, Alamany ha formado el partido Nova. La diputada -que actualmente se encuadra en el Grupo Mixto con el Partido Popular- abandonó la confluencia catalana de Podemos por sus diferencias con la cúpula del espacio liderado por la alcaldesa de Barcelona. También votó en el referéndum ilegal del 1 de octubre y ha apoyado a los políticos actualmente juzgados por el Tribunal Supremo.

Alamany llegó a ser la portavoz parlamentaria de la formación morada, pero el idilio se rompió tras la salida de Xavier Domènech. En ese momento impulsó la plataforma 'Sobiranistes', cuyo principio es cambiar el rumbo de En Comú Podem "recuperando los valores originales y sin alejarse de la propuesta soberanista".

Fuentes de la formación republicana aseguran a Vozpópuli que "no hay nada definitivo", dejando en el aire el posible tándem Rufián-Alamany. No obstante, Vilalta ha reconocido que sí se está estudiando y valorando esta posibilidad, con el objetivo de conseguir una unidad de acción, esta vez sí, para trabajar en su proyecto. Y es que, ERC ha descartado hasta ahora unir todas las candidaturas separatistas en una única lista.

"Queremos construir un compromiso republicano que permita a todas las fuerzas que defendemos la República Catalana trabajar con unidad de acción, pero presentar nuestro proyecto", ha afirmado Vilalta, quien ha asegurado que se trata de una apuesta "ganadora".

"Tejer complicidades"

La portavoz de ERC ha afirmado que su fin es "tejer complicidades" para caminar al mismo son y paso hacia el Congreso, aunque son los primeros en haber rechazado las listas conjuntas propuesta por la 'Crida' de Carles Puigdemont y del PDECat. "Se puede concretar con una hoja de acción o con unos puntos programáticos", ha considerado.

Vilalta ha insistido en que se debe permitir a cada uno de los candidatos a las primarias presentar sus proyectos. "No podemos dejar de lado a ninguno de los republicanos", ha considerado, al tiempo que ha indicado que su proyecto debe avanzar sobre la base republicana, descartando de nuevo una posible fusión con la Crida de Puigdemont y Torra.

Con esta "fórmula ganadora" pretende abrir las puertas a los críticos de Colau, como Alamany y Nuet, aunque "aún no hay ninguna decisión tomada", según insisten las fuentes de ERC consultadas. Medios como Catalunya Ràdio ya daban por hecha la lista encabezada por Rufián con Alamany como número dos.

Por su parte, el actual portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ya ha dejado caer que no tiene intención de repetir en el puesto. "Hay mucha gente joven y preparada", aseguró tras conocerse el adelanto electoral. Este lunes no ha querido valorar la negociación con Soberanistes, aunque la posibilidad de que acabe en alguna de las listas de ERC para las generales no está cerrada.