El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que "los bancos tienen más poder que los diputados" en la primera entrevista que ha dado tras su vuelta a la primera línea de la política después de terminar su baja por paternidad.

El candidato a las elecciones generales del 28 de abril ha dicho que "los poderosos" tienen más poder que los diputados del Congreso. La entrevista, concedida a La Sexta, se ha producido a la pocas horas de dar un mitin en la plaza que se encuentra enfrente de la entrada del museo Reina Sofía, en Madrid.

Durante su discurso, Iglesias ha arremetido duramente contra empresarios y banqueros como Amancio Ortega o Ana Patricia Botín. También ha cargado contra la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Sanatamaría, por su reciente fichaje por el bufete de abogados Cuatrecasas.

Momentos difíciles

Iglesias ha comenzado el mitin admitiendo haber vivido “momento difíciles” y ha recordado el "valor de la unidad", que "se demuestra en los momentos difíciles". "Tenemos que decir la verdad", ha señalado el líder de Podemos en una intervención cargada de emociones para remarcar los problemas internos (entre otros, el terremoto generado por la salida de Íñigo Errejón) como un elemento de "decepción".

"Sé que he decepcionado a mucha gente y Podemos ha decepcionado a mucha gente. No reconocerlo sería mentir. Hemos jugado con las reglas del adversario y no hemos sido capaces de cambiarlas. Nos hemos creído la cortesía parlamentaria, rodeados de mentirosos, y hemos dado vergüenza ajena con nuestras peleas internas: por los cargos, los sillones, la visibilidad. Actuar como un partido más, y tenemos que decirlo", ha reconocido.