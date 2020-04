'Escudo social' o la batalla del encuadre frente a la crisis que traerá el coronavirus

"En la guerra al virus, jamás nos doblegaremos, resistiremos, venceremos", decía Pedro Sánchez el pasado 17 de marzo. La retórica bélica se ha impuesto desde el minuto cero en la crisis del coronavirus. Y no sólo porque el Ejecutivo haya tenido que desplegar a los militares en las calles. Gobernantes como el presidente francés, Emmanuel Macron, han adoptado el mismo lenguaje frente a la pandemia, como antes hicieron otros líderes ante fenómenos como el terrorismo.

De cómo se cuenta el devenir de los acontecimientos dependen los resultados políticos inmediatos y futuros de quienes asumen la gestión de una crisis en la que el riesgo, el miedo y la incertidumbre son actores principales. Pero las palabras modulan ahora una realidad excepcional en la que la libertad de empresa y de circulación han sido drásticamente limitadas para frenar los contagios y evitar la saturación de los servicios sanitarios.

Según la teoría del framing -encuadre-, la clave del político reside en saber situar correctamente el marco de interpretación para ser capaz de modular las corrientes de opinión pública en favor de sus propios objetivos o para ocultar aquellos temas de los que no le interesa que se hable. El uso de metáforas capaces de aglutinar ideas en la mente de los electores es básico, como bien ha estudiado el lingüista cognitivo norteamericano George Lakoff.

Si algo se le ha dado bien a Podemos desde sus inicios es crear marcos mentales para interpretar la realidad de acuerdo a su proyecto. Nacidos al calor de las consecuencias de la anterior crisis económica y de las reivindicaciones del 15-M, lograron sustituir conceptos como 'élite' y 'pueblo' por 'casta' y 'gente'. Las consecuencias del coronavirus puede devolver las condiciones de necesidad que hicieron emerger a los morados. Esta vez, si cabe, con mayor intensidad.

El "escudo social" de Iglesias

Mientras Sánchez trasladaba hace dos semanas las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros como "un plan de choque sin precedentes", el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ya ha conseguido instalar un nuevo concepto capaz de aglutinar en sólo dos palabras todo el paquete de medidas que va sacando adelante el Gobierno; el denominado 'escudo social'.

La metáfora no se despega del lenguaje bélico, pero conecta de forma instantánea a nivel mental con la idea de protección. Aunque el agresor no es tanto el coronavirus -contra el que sigue la lucha- sino los empresarios que acometerán despidos o los grandes caseros que pedirán el desahucio de aquellas familias que no puedan pagar sus rentas por haber perdido su empleo.

El líder morado recupera estos días el lenguaje de sus últimas campañas electorales, donde Constitución en mano, recitaba algunos de los artículos más sociales de la Carta Magna. "El artículo 128, que nos dejaron los padres y las madres de la Constitución, sirve para definir el patriotismo. El patriotismo es poner lo general por delante de lo particular", sostenía en una entrevista en Telecinco.

Tendemos la mano a la oposición, con toda la humildad, para que aporte su visión de forma constructiva a este momento histórico para España. Patriotismo es poner el interés general por delante de intereses particulares. Defendamos lo común haciendo efectiva nuestra Constitución. pic.twitter.com/to0ecymr0c — Pablo Iglesias (@PabloIglesias) March 31, 2020

Los miembros de Podemos tratan ahora de capitanear la respuesta del Estado a la crisis que se avecina. Aunque en el seno del propio Gobierno existen posturas divergentes sobre hacia dónde hay que orientar el denominado escudo. Y no tanto entre socialistas y morados, sino entre aquellos favorables a quemar todas las naves en cuestión de ayudas y subsidios para frenar el impacto de la crisis en los más vulnerables y las responsables de la caja de donde han de salir los fondos para sufragarlo.

De momento, se ha decretado la prohibición de desahucios por alquiler durante seis meses posteriores al levantamiento del estado de alarma y se ha aprobado la posibilidad de otorgar créditos sin intereses para inquilinos; subsidio extraordinario de 440 euros para parados por extinción de contratos temporales, una prestación para trabajadoras del hogar; una moratoria de pago de créditos al consumo para las personas consideradas en vulnerabilidad económica durante tres meses ampliables. Asimismo, el Gobierno tendría prácticamente cerrada una renta mínima vital para familias sin ingresos golpeadas por la crisis del coronavirus.